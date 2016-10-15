به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم، حجت‌الاسلام عباس اسکندری اظهار کرد: اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در تقارن عاشورای حسینی و قیام تاریخی ۱۵ خرداد سال ۴۲ با عنوان «حماسه حسینی، قیام خمینی» که برای اولین بار با حضور گسترده عزاداران حسینی در مجاورت بیت نورانی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد، صحنه‌ای به یاد ماندنی از علاقه‌مندی مردم قم به نهضت حسینی و قیام خمینی و پیروی از ولایت فقیه را خلق کرد.

وی افزود: این مراسم که به صورت خودجوش و مردمی برگزار شد می‌تواند الگویی از اجتماع عظیم عزاداران حسینی در سال‌های آینده باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در پایان از اقشار مختلف مردم به ویژه علمای اعلام، خانواده‌های شهدا و ایثارگران و هیأت‌های مذهبی که حضور گسترده‌ای در این مراسم داشتند قدردانی کرد.