۳۴ روستای خراسان جنوبی از نعمت گاز برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید دشتی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای یک هزار و ۶۰۵ کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه گاز روستایی اظهارکرد: هم اکنون ۳۰ درصد خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: گاز رسانی به هشت روستای شهرستان طبس و ۹ روستای شهرستان قاین، هفت روستای شهرستان بیرجند، دو روستای شهرستان فردوس و چهار روستای شهرستان سرایان از جمله پروژه های گاز رسانی روستایی در سال جاری بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی عنوان کرد: هم اکنون ۱۶۶ روستای خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی برخوردار است.

وی از توزیع ۶۷۸ میلیون و ۴۸۸هزار متر مکعب گاز طبیعی در استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و افزود: بیشترین مصرف با ۵۱۸ میلیون و ۷۲۳هزار متر مکعب در بخش نیروگاهی استان بوده است.

دشتی با بیان اینکه در بخش‌های صنعتی، سیمان و حمل و نقل نیز در مجموع ۱۳ درصد گاز طبیعی مصرف شده است، ادامه داد: ۱۰ درصد مصرف گاز استان مربوط به بخش خانگی، تجاری و عمومی بوده است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار و ۸۱۹ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان خراسان جنوبی اجرا شده است، عنوان کرد: ۳۵۸ کیلومتر از این میزان در شش ماهه نخست سال جاری اجرایی شده است.

وی دشتی با اشاره به اینکه درحال حاضر ۱۹شهر استان هم از نعمت گاز طبیعی برخوردار است، ادامه داد: گاز رسانی به دو شهر اسدیه و قهستان هم در سال جاری انجام شده است.

به گفته وی هم اکنون ۹۰ درصد خانوارهای شهری از نعمت گاز برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: برای تأمین گاز مطمئن و پایدار مشترکین گاز در استان تا کنون بیش از۷۲۰ کیلومتر خطوط انتقال گاز در سطح استان اجرا شده است.