به گزارش خبرنگارمهر، میرشمس مومنی زاده در جلسه شورای نهضت سوادآموزی که عصر شنبه در دفتر فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه طی یک ماه گذشته شاهد ارتقاء رتبه شهرستان در خصوص توجه به موضوع سوادآموزی بودیم.

وی وجود افراد بی سواد و جایگاه چهارم فومن از نظر بی سوادی در استان را در خورشأن این شهرستان علمی، مذهبی، انقلابی و دانشگاهی ندانست و گفت:با توجه به حساسیتی در این خصوص در سطح شهرستان و در بین مسئولان وجود دارد امیدواریم شاهد ارتقای روزافزون فومن در زمینه موضوع سوادآموزی شویم.

فرماندار فومن با تأکید برتوجه و حساسیت بیشتر به موضوع سوادآموزی در این شهرستان، افزود: آموزش و پرورش و سازمان نهضت سوادآموزی در خط مقدم مبارزه با بی سواد قرار داشته و مجموعه فرمانداری، بخشداری و دهیاری ها به عنوان بازوی کمکی و عامل حرکتی و پشتیبان برای این دو نهاد عمل می کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه بیشترین آمار بی سوادی در سطح روستاها است بر ضرورت همکاری و تعامل دهیاران در شناسایی، فراهم کردن امکانات لازم وبرگزاری جلسات اطلاع رسانی، تبلیغات محیطی در امر سوادآموزی و... تأکید کرد.

مومنی زاده با اشاره به نقش غیرقابل انکار ائمه جمعه، اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد، بهزیستی، تبلیغات اسلامی در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم سطح شهرستان، خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری برای مبارزه و ریشه کردن معضل بی سوادی که بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی ریشه در آن داشته وظیفه همه مسئولان و دستگاه های اجرایی است.

وی با بیان اینکه مدیران مدارس و اولیای دانش آموزان از ظرفیت و پتانسیل بیشتری در جهت کمک در این خصوص برخوردار هستند، گفت: استفاده از این پتانسیل و ظرفیت باید مورد توجه آموزش و پرورش و سوادآموزی شهرستان قرار گیرد.

فرماندار فومن با اشاره به شروع سال تحصیلی، از مسئولان آموزش و پرورش شهرستان فومن خواستار شناسایی و دلایل کودکان شش ساله بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی جدید توسط این دو سازمان شد.