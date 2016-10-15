جایزه جهانی خشت طلایی تهران گامی مثبت در توسعه روابط بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خدادادی با بیان این که جایزه جهانی خشت طلایی ایده ای بسیار خوب از طرف شهردار تهران است، گفت: خوشبختانه تا کنون دو دوره جایزه جهانی خشت طلایی با استقبال خوب سایر کشورها، برگزار شده است و در سال جاری نیز سومین دوره این جایزه جهانی با حضور کشورهای مختلف برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به این که طی این جایزه بهترین پروژه های شهری انتخاب می شوند، افزود: در دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی که ارتباط زیادی با پایتخت ها و کلان شهرهای آسیایی دارد، حدود ٦٧ شهر عضو هستند، ما هم از کانال خود هم در سال های گذشته و نیز سال جاری، اطلاع رسانی های لازم برای جایزه جهانی خشت طلایی را به نوبه خود انجام می دهیم تا شهرهای عضو بتوانند به موقع پروژه های خود را ارسال کنند.

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی با اعلام این که در سال گذشته و امسال نیز تعدادی از اعضای مجمع شهرداران آسیایی پروژه های خود را ارائه داده اند، خاطر نشان کرد: جایزه جهانی خشت طلایی یک پروژه بین المللی است که پیشنهاد دهنده این رویدادمهم، شهرداری تهران بوده است و درواقع برگزاری این جایزه جهانی گامی مهم در جهت معرفی شهر تهران و فعالیت هایش در سطح بین الملل خواهد بود که می تواند در آینده نیز گام مثبتی در روابط بین الملل محسوب شود.

خدادادی با اشاره به شناسایی شهر تهران و پیشرفت تهران در سایه این جایزه جهانی، اظهار کرد: سایر کشور ها نیزایده جایزه جهانی خشت طلایی را بسیار مثبت ارزیابی می کنند، چرا که از این طریق به همگرایی، تبادل تجربیات و شناسایی شهرها در رابطه با توسعه شهری و نیز مدیریت شهری، نائل خواهند شد.