شیرزاد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اجرای طرح جذب همیار طبیعت از جوامع بومی در لرستان اظهار داشت: همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی حفظ مراتع و جنگلها از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط منابع طبیعی بوده است.

وی از اختصاص ۸۱۲ هکتار از اراضی ملی لرستان به بخش های صنعتی و کشاورزی استان خبر داد و گفت: تهیه و تدوین نقشه های استعداد یابی و تعیین کاربری در سطح ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی، صدور موافقت مجوز ۸۱ فقره معدن، تغییر الگوی مصرف سوخت و جایگزینی مناسب برای تهیه لوازم گاز سوز و نفت سوز برای خانوارهای روستایی، اجرای کمربند حفاظتی در مناطق بحرانی استان از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط منابع طبیعی لرستان بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی لرستان همچنین از ایجاد «آتش بر» به منظور جلوگیری از وقوع حریق در سطح جنگل ها و مراتع استان خبر داد و تصریح کرد: جنگل کاری در حاشیه جاده های استان، در بام لرستان، نظارت بر طرح های مرتع داری، تولید نهال سازگار با شرایط اقلیمی استان شامل گونه های مختلف پهن برگ و سوزنی برگ و ... را از دیگر اقدامات این اداره کل برشمرد.