به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه آزادی از هفته هشتم لیگ برتر به مصاف تیم نفت تهران رفت.

* برخی از هواداران پرسپولیس شعارهایی را در حمایت از علی کریمی سر دادند.

* محسن خلیلی که امروز به عنوان سرپرست روی نیمکت فوتبال نفت تهران می نشیند در بدو ورود به ورزشگاه تشویق شد.

* یک پرچم بزرگ لبیک یا حسین در جایگاه روبرو ورزشگاه نصب شده بود. همچنین هواداران پرسپولیس عکس با طرح موزائیکی یا حسین را به نمایش درآوردند.

* محمد دایی با تعدادی از بازیکنان پرسپولیس خوش و بش گرمی داشت.

* پیش از آغاز مسابقه از دو تن از آزادگان جنگ تحمیلی با حضور علی دایی تجلیل شد.

* همچنین پیش از شروع بازی علی دایی با برانکو خوش و بش گرمی داشتند.

* ترکیب تیم فوتبال نفت تهران به شرح زیر است:

میلاد فراهانی، احمد آل نعمه، علیرضا عزت کرامت، آرش رضاوند، اکبر صادقی، محمد قاضی، وحید حمدی نژاد، ایگور پراهیچ، ایمان مبعلی، میلاد فخرالدینی، امیر ارسلان مطهری ۱۱ بازیکن نفت در این مسابقه هستند.

* مارکار آقاجانیان یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران این مسابقه را از نزدیک تماشا کرد.

*در میان هواداران پرسپولیس دو دستگی بوجود آمده بود. بخش اعظمی از آنها، علی کریمی را تشویق می کردند و تعدادی نیز به تشویق علی دایی سرمربی تیم نفت پرداختند.