اجلاس استانی نماز در رفسنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر شنبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان رفسنجان اظهار داشت: اجلاس سراسری نماز سالی یک بار برگزار می شود ولی با توجه به اینکه ستاد اقامه نماز به این نتیجه رسیدند که همه اقشار از مطالب مفید اجلاس سراسری نماز بهره مند نیستند لذا تصمیم گرفته شده هر ساله قبل از اجلاس سراسری نماز، یک اجلاس استانی نیز برگزار شود.

وی افزود: در استان کرمان با توجه به بعد مسافت، تصمیم گرفته شد این اجلاس به صورت شمال و جنوب و در دو مرحله برگزار شود.

وی ادامه داد: اجلاس نماز ۱۲ شهرستان شمال استان در رفسنجان و ۱۱ شهرستان جنوب استان در کهنوج برگزار خواهد شد.

فرماندار رفسنجان توضیح داد: اجلاس نماز برای شهرستانهای کرمان، رفسنجان، سیرجان، بردسیر، زرند، شهربابک، کوهبنان، انار، رابر، ارزوئیه، بافت و راور ۱۱ آبان ماه در رفسنجان برگزار می شود و بقیه شهرستانهای استان در منطقه جنوب در شهرستان کهنوج برگزار خواهد شد.

ملانوری با بیان اینکه حدود ۱۸۰ نفر تا ۲۰۰ نفر میهمان برای شرکت در اجلاس به رفسنجان سفر می کنند، تصریح کرد: در این اجلاس استاندار کرمان و یک سخنران کشوری سخنرانی خواهد کرد و سایر برنامه ها باید توسط ما برنامه ریزی شود.

این مسئول تصریح کرد: باید آنگونه که از رفسنجان انتظار می رود، اجلاس با کیفیتی برگزار شود و یکسری کارهای ابتکاری در حوزه نماز انجام داد تا بهره مندی و بازخورد مناسبی را داشته باشیم.

فرماندار رفسنجان دعوت از گروههایی از مردم برای شرکت در اجلاس، برگزاری نمایشگاهی با موضوع حجاب و عفاف، برگزاری کارگاه نقاشی کودکان، مسابقات تئاتر، سرود و انشای نماز در مدارس را در ادامه به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.