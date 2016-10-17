به گزارش خبرنگار مهر، فناوری شبکه نرم‌افزاری تعریف شده (Software Defined Networking یا SDN) یک معماری جدید در شبکه های ارتباطی محسوب می شود که ویژگیهایی همچون پویایی، مدیریت پذیری، مقرون به صرفه بودن و انطباق پذیری را به همراه خواهد داشت.

شبکه های نرم افزار محور هم اکنون در پلتفرم شبکه اپراتورهای ارتباطی به کار گرفته می شود و براین اساس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) بومی سازی این فناوری را در دستور کار قرار داده است.

در این زمینه جلسه هم اندیشی در خصوص تدوین نقشه راه، نیازمندی‌ها و ارائه برنامه اجرایی بومی سازی فناوری SDN با حضور نمایندگانی از اپراتورهای تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، سندیکای صنعت مخابرات ایران، نمایندگان اپراتورهای اینترنتی (FCPها) و برخی اساتید دانشگاهی و خبرگان شرکت‌های خصوصی و دیگر فعالان حوزه SDN/NFV، برگزار شد.

در این جلسه اهداف، تعاریف، مزایا و چالشهای شبکه های نرم افزاری تعریف شده و مبتنی بر مدیریت منطقی (software defined network ) مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت جاری ایران و جهان، ارزیابی فناوری، چشم انداز و اهداف کلان مندرج در نقشه راه ارائه شد.

این هم اندیشی با هدف تهیه زیست بوم فناوری SDN/NFV برای دستیابی به کسب و کار موفق انجام می شود.

تدوین نقشه راه و برنامه اجرایی بومی سازی فناوری SDN‌ از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال انجام است و تاکنون جلسات مختلفی برای بهره مندی از نقطه نظرات فعالان این بخش، برگزار شده است.