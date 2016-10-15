دیپلماسی رسمی تحت تاثیر دیپلماسی شهری/گردشگری از اولویت های ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام گیل آبادی در مصاحبه با روزنامه کلمبیایی «Eltiempo» به اهمیت صنعت توریسم برای مدیریت شهری تهران پرداخت و اظهار کرد: بدون شک یکی از اولویت های اصلی شهر تهران توسعه گردشگری است. در این مسیر کار را ابتدا از شهروندان مان شروع کرده و در مرحله بعد در سطح ملی و بین المللی اقداماتی را برنامه ریزی و اجرا کرده ایم.

وی با بیان اینکه تهران در توسعه و توجه به صنعت توریسم نکات و برنامه های خلاقانه زیادی دارد، گفت: یکی از این برنامه ها این است که شهروندان می توانند ضمن تماس با سامانه تلفنی که در اختیارشان قرار داده شده-۱۳۷- مکان موردنظرشان را از میان مقاصد گردشگری تهران انتخاب کنند، تا با تورهای ارزان قیمت تعبیه شده همراه سرویس رفت و برگشت از نزدیکترین نقطه به محل سکونت شان به آنها خدمات دهی شود.

رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد تهران برای توسعه گردشگری در بوگوتا تصریح کرد: بوگوتا حرکت رو به رشدی را آغاز کرده است، اما هنوز سیاست ها و برنامه ریزی لازم برای داشتن شهری انسان محوری را ندارد. شهرها برای آرامش مردم ساخته می شوند و مدیریت شهری باید بتواند زیست شهری بهتری را برای زندگی مردم و شهروندانش به وجود آورد. حتما نظافت شهری و جمع آوری پسماند، حمل و نقل عمومی و برنامه ریزی شهری در حوزه های مختلف برای رسیدن به آرامش شهری مدنظر برنامه ریزان در بوگاتا قرار دارد، اما باید برای رسیدن به این اهداف کار شبانه روزی کرد. به نظر می رسد آسیب های اجتماعی در بوگوتا و پراکندگی و دوقطبی شدن شهروندان از مشکلات بزرگ این شهر است.

گیل آبادی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مترو نیز گفت: تهران در خصوص توسعه شبکه مترو با بررسی تمام شیوه هایی که در دنیا در حال اجراست به شیوه ای بومی دست پیدا کرده است که به نظر می آید این شیوه سرعت، دقت، کارآیی و درنهایت زیبایی را توامان دارد. به طوری که سال قبل ۳۷ کیلومتر مترو در این شهر به بهره برداری رسید و تا پایان امسال-۱۳۹۵ هجری شمسی- ۱۰۰ کیلومتر دیگر از این مد حمل ونقلی آماده می شود. اینها در شرایطی است که قبل از این رکورد ساخت مترو در دنیا ۱۶ کیلومتر بود، اما امروز رکورد اعجاب انگیزی را در این زمینه در تهران شاهد هستیم. با توجه به مهارت هایی که پایتخت جمهوری اسلامی ایران در این باره کسب کرده است، اعلام می کنم که تهران آماده است تا این تجربه را در اختیار بوگوتا نیز قرار دهد.

در پایان این گفت و گو روزنامه کلمبیایی از رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری درباره دستاورد مشترک شهرهای حاضر در اجلاس UCLG پرسید که گیل آبادی پاسخ داد: آینده شهرها در گرو همکاری شهرها با یکدیگر است. باید فرصتی ایجاد شود که شهروندان با هم سخن بگویند. معتقدیم شهروندان و شهرها، آینده ارتباط دنیا را رقم می زنند و دیپلماسی رسمی کشورها تحت تاثیر ارتباط شهروندان و شهرها خواهد بود. این بزرگترین دستاورد این اجلاس برای شرکت کنندگان است که بنده هم به عنوان نماینده تهران آن را به پایتخت جمهوری اسلامی ایران منتقل خواهم کرد. در همین راستا از تجربه همه شهرها برای توسعه تهران استفاده می کنیم و آماده ایم که تجربه تهران را نیز در تمام زمینه ها در اختیار علاقمندان قرار دهیم.

رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در مصاحبه با شبکه رادیویی «W Radio» کلمبیا نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فقط بهره مندی از مد حمل ونقلی مترو راه حل رفع ترافیک است یا راه های دیگری هم وجود دارد؟ گفت: بدون شک مشکل ترافیک در بوگوتا فقط با بهره مندی از سامانه مترو حل نمی شود. برای رفع مشکل ترافیک به برنامه ای ترکیبی نیاز است تا این برنامه ترکیبی تمام ابزارها را در اختیار مدیریت شهری و شهروندان قرار دهد و زیست شهری و اجتماعی بهتری را مردم به ارمغان آورد. این در حالی است که بدون شک در این مسیر مترو راه حل موثری است که نباید نادیده گرفته شود.

گیل آبادی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار شبکه رادیویی «W Radio» مبنی بر اینکه یکی از مشکلات کلمبیا فساد است، با اطلاعاتی که به دست آورده ایم شما اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده اید، چه راهکاری را برای کلمبیا و شهر بوگوتا در این باره پیشنهاد می کنید؟ بیان کرد: مشکلات دیگری نیز در کنار موردی که با آن اشاره کردید در شهر شما وجود دارد که از آن جمله می توان به حاشیه نشینی، فقر، دوقطبی، کارتن خوابی، نظافت شهر و... اشاره کرد. اینها موضوعاتی است که باید برای مقابله با آنها برنامه ریزی کلان و دقیقی داشته باشید. ما در شهر تهران به مدل توسعه اجتماعی رسیده ایم. این مدل با فقر، فساد، حاشیه نشینی و دو قطبی شدن شهر مقابله جدی دارد. ما در تهران ۲۲ منطقه، ۱۲۳ ناحیه و ۳۵۴ محله داریم. به طوری که مدیریت شهر با این دسته بندی به دست خود شهروندان داده شده است. به عبارت دیگر خود شهروندان به واسطه مسوولیت اجتماعی که به آنها محول شده برای مقابله با این معضل تلاش می کنند.

مشکل آلودگی هوای تهران آخرین سوال این خبرنگار بود که گیل آبادی در پاسخ به آن گفت: مشکل آلودگی هوای تهران در حال کنترل است. ما تا ۳ سال گذشته شاهد تعداد روزهای پاک کمتری نسبت به حالا در تهران بودیم، اما در حال حاضر بعد از اجرای برنامه ای که تدوین شده بود، روزهایی که هوای شهر در شرایط ناسالم قرار دارد کاهش یافته است. یکی از برنامه های جدی کنترل آلودگی هوا توسعه حمل و نقل عمومی است که با سرعت در دست اقدام قرار گرفته است. با این نگاه در توسعه مترو نیز با روش بومی به رکوردی جهانی در توسعه مترو دست پیدا کرده ایم. ضمن اینکه ۱۱برنامه عملیاتی دیگر نیز در مسیر کاهش آلاینده ها در هوای تهران در دست اجراست.