۴۸ روستای فاقد آب آشامیدنی سالم در لرستان وجود دارد

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در لرستان تا پایان سال ۹۲ و آغاز به کار دولت تدبیر و امید ۱۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار از داشتن آب آشامیدنی بی بهره بودند اظهار داشت: این روستاها معادل ۵۰.۷ درصد کل روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان بودند.

وی با بیان اینکه با اقدامات و همچنین اعتبارات اختصاص یافته طی سال گذشته تعداد روستاهای غیر برخوردار از آب آشامیدنی استان به ۴۸ روستا کاهش یافت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان بیان داشت: در صورت تخصیص کامل اعتبارات، هدف این شرکت در پایان سال مالی ۹۵ این بوده که ۵۰ درصد از این روستاهای فاقد آب آشامیدنی را آبرسانی کند.

کاکاوند با بیان اینکه تداوم خشکسالی های متوالی در استان باعث شد که منبع تامین آب اکثر روستاهایی که از آب زیر سطحی و چشمه ها استفاده می کردند خشک و یا آلوده شوند عنوان کرد: با این وجود خوشبختانه با اختصاص اعتبارات مربوط به خشکسالی و همچنین ایجاد منابع آب مطمئن جدید تعداد روستاهای آبرسانی شده از طریق تانکر سیار در سال های اخیر روند کاهش داشته است.