  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۹

در محل نمایشگاه بین المللی گرگان؛

دهمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان برگزار می شود

دهمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان برگزار می شود

گرگان- دهمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان در محل نمایشگاه های بین المللی گرگان از تاریخ چهارم آبان ماه به مدت یک هفته برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان فرشته آل نبی، رئیس امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: دهمین نمایشگاه سراسری کتاب استان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گرگان برگزار می شود و این نمایشگاه چهارم تا نهم آبان ماه در دو نوبت صبح و عصر دایر است.

وی افزود: این نمایشگاه صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر و عصرها از ساعت۱۵:۳۰ تا ۲۱ به مدت ۶ روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گرگان برپا می شود.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از پیش فروش اینترنتی بن کتاب خبر داد و گفت: علاقمندان می توانند از ۲۶ مهرماه به سامانه www.bon.tibf.ir مراجعه و از پیش فروش بن کتاب بهره مند شوند.

آل نبی هدف از برگزاری نمایشگاه کتاب را دستیابی آسان و ارزان به ناشران کشور و تازه های نشر، ترویج فرهنگ مطالعه و آشتی خانواده ها، به ویژه کودکان و نوجوانان با کتاب عنوان کرد.

وی در خاتمه یادآور شد: باید فرهنگ غنی و ایده‌های نو در کشورمان را در قالب نمایشگاه کتاب به نسل های جدید ارائه دهیم.

کد مطلب 3796202

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها