دهمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان فرشته آل نبی، رئیس امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: دهمین نمایشگاه سراسری کتاب استان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گرگان برگزار می شود و این نمایشگاه چهارم تا نهم آبان ماه در دو نوبت صبح و عصر دایر است.

وی افزود: این نمایشگاه صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر و عصرها از ساعت۱۵:۳۰ تا ۲۱ به مدت ۶ روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گرگان برپا می شود.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از پیش فروش اینترنتی بن کتاب خبر داد و گفت: علاقمندان می توانند از ۲۶ مهرماه به سامانه www.bon.tibf.ir مراجعه و از پیش فروش بن کتاب بهره مند شوند.

آل نبی هدف از برگزاری نمایشگاه کتاب را دستیابی آسان و ارزان به ناشران کشور و تازه های نشر، ترویج فرهنگ مطالعه و آشتی خانواده ها، به ویژه کودکان و نوجوانان با کتاب عنوان کرد.

وی در خاتمه یادآور شد: باید فرهنگ غنی و ایده‌های نو در کشورمان را در قالب نمایشگاه کتاب به نسل های جدید ارائه دهیم.