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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۳

مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری:

۱۲هزار دانش آموز چهارمحالی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

۱۲هزار دانش آموز چهارمحالی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

شهرکرد- مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری از اعزام ۱۲هزار دانش آموز این استان به اردوی راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار داشت: دانش آموزان در شش مرحله از ۱۱ مهرماه تا پایان اسفندماه سال جاری به مناطق عملیاتی جنوب اعزام و از یادمان شلمچه، اروند کنار، معراج الشهدا و فتح المبین به مدت سه روز بازدید می کنند.

وی هدف اردوهای راهیان نور را آشنایی دانش آموزان با رشادت ها و ایثارگری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، ترویج و آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس، مقابله با جنگ نرم دشمن، تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی در میان آنان، کسب تجربه و توسعه مشارکت های گروهی عنوان کرد.

کد مطلب 3796204

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