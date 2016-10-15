۱۲هزار دانش آموز چهارمحالی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار داشت: دانش آموزان در شش مرحله از ۱۱ مهرماه تا پایان اسفندماه سال جاری به مناطق عملیاتی جنوب اعزام و از یادمان شلمچه، اروند کنار، معراج الشهدا و فتح المبین به مدت سه روز بازدید می کنند.

وی هدف اردوهای راهیان نور را آشنایی دانش آموزان با رشادت ها و ایثارگری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، ترویج و آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس، مقابله با جنگ نرم دشمن، تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی در میان آنان، کسب تجربه و توسعه مشارکت های گروهی عنوان کرد.