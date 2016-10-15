۱۵.۵درصد جمعیت رفسنجان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر شنبه در جمع مأموران و کارشناسان سرشماری نفوس و مسکن شهرستان رفسنجان اظهار کرد: از آغاز سرشماری اینترنتی تاکنون ۱۳ هزار و ۶۲۲ خانوار در شهرستان رفسنجان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن اطلاعات خود را ثبت کرده اند که جمعیت این تعداد خانوار ۴۶ هزار و ۶۸۵ نفر و ۱۵.۵ درصد جمعیتی هستند که باید سرشماری می‌شدند، است.

وی با اشاره به آغاز سرشماری اینترنتی از سوم مهر ماه، افزود: مهلت سرشماری اینترنتی تا ۲۷ مهرماه تمدید شده که امیدواریم در این مهلت تمدیدشده خانوارهای بیشتری اقدام به سرشماری اینترنتی کنند.

ملانوری سرشماری نفوس و مسکن را از بزرگترین منابع و پایه‌های آماری در کشور برشمرد و یادآور شد: با توجه به اینکه در دوره‌هایی که سرشماری می‌شود تا دوره بعد هر اقدامی که قرار است، انجام شود، براساس همین سرشماری صورت می‌گیرد لذا باید دقت در سرشماری مدنظر باشد.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: شهرستان رفسنجان رتبه نخست در زمینه دقت و داشتن کمترین اشتباهات در دوره قبل سرشماری در استان کرمان را داشته است و باید سعی شود این جایگاه در این دوره نیز حفظ شود.

امام جمعه رفسنجان در این جلسه اظهار داشت: سرشماری برای شهرستان، استان و کشور امری مهم به شمار می رود و در توزیع بودجه، منابع و امکانات تأثیرگذار است.

حجت الاسلام عباس رمضانی پور با بیان اینکه در امر سرشماری باید دقت شود، حتی یک خانوار از قلم نیفتد، افزود: مأموران سرشماری نیروهای نظام هستند بنابراین رعایت ظواهر از جمله طرز لباس پوشیدن برای مردان و حفظ حجاب بانوان امری ضروری است.