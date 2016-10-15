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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۹

حاشیه های دیدار سایپا و تراکتورسازی؛

شعار علیه برانکو/ فریاد قلعه نویی بر سر مهاجم تراکتور

شعار علیه برانکو/ فریاد قلعه نویی بر سر مهاجم تراکتور

هواداران تراکتورسازی تبریز از ابتدای دیدار برابر سایپا علیه برانکو ایوانکوویچ و بازیکنان پرسپولیس شعار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم سایپای تهران و تراکتورسازی تبریز از هفته هشتم لیگ شانزدهم در ورزشگاه قوامین برگزار شد. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* حدود ۱۵۰۰ هوادار تراکتورسازی در ورزشگاه حضور داشته و تیمشان را مورد تشویق قرار دادند.

* جواد نکونام، بهنام ابوالقاسم پور، کاظم محمودی، کاظم برجلو و امین منوچهری در ورزشگاه حضور داشتند.

* طرفداران تراکتور به شدت علیه سرمربی پرسپولیس شعار داده و برانکو و بازیکنانش را مورد توهین قرار دادند.

* پس از گل اول پرسپولیس به نفت تهران، طرفداران تراکتور از امیر قلعه نویی خواستند تا هجومی تر بازی کرده و بتواند سایپا را شکست دهند.

* حدود ۱۰۰ نفر از ورزشگاه قوامین تیم سایپا را مورد حمایت قرار می دادند.

* داور چهارم، چندین مرتبه از امیر قلعه نویی خواست محوطه فنی را ترک نکند.

* قلعه نویی به شدت نگران نتیجه بازی بود چیزی نمانده که خودش وارد زمین شود.

* سرمربی تراکتورسازی چندین بار بر سر فرزاد حاتمی فریاد زد و از او خواست موقعیت ها را به راحتی از دست ندهد.

کد مطلب 3796210

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