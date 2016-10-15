بیشترین سن طلاق در نوشهر بین ۲۰ تا ۲۵ سال است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بسطامی شامگاه شنبه در جلسه شورای اجتماعی نوشهر با اشاره به آمار ششماهه نخست پروندههای طلاق گفت: در این مدت ۱۹۰ پرونده طلاق از قوه قضاییه به بهزیستی ارجاع شده که ۳۰ درصد پروندهها منجر به سازش شد و به نسبت سال گذشته میزان سازش با رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است.
وی افزود: عدم مسئولیتپذیری، اعتیاد و بیکاری مهمترین دلیل و علل طلاق در شهرستان نوشهر بوده و خیانت، عدم بلوغ فکری، دخالت اطرافیان و کمبود مهارتهای زندگی از دید مراجعهکنندگان علل دیگر طلاق بوده است.
رئیس اداره بهزیستی نوشهر افزود: بیشترین سن طلاق در بین زوجههای مطلقه مربوط به ۲۰ الی ۲۵ سال بوده است.
وی افزود: بیش از ۶۰ درصد پروندههای طلاق ارجاع شده در ششماهه نخست امسال در بررسیهای بهزیستی نوشهر نشان از عدم آشنایی زوجین قبل از ازدواج دارد.
وی در ادامه با اشاره به میزان مراجعین به خدمات سیار اورژانس اجتماعی نوشهر عنوان داشت: قریب به یک هزار نفر از خدمات سیار اورژانس اجتماعی بهزیستی نوشهر طی شش ماه نخست بهرهمند شدند.
بسطامی از بهرهمندی قریب یک هزار نوشهری از خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی نوشهر طی شش ماه نخست امسال خبر داد.
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