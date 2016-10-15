حزب مردم سالاری فعالیت سیاسی خود را در دامغان آغاز می کند

سید علی میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه حزب مردم سالاری در دامغان تاکنون فاقد فعالیت رسمی بود، ابراز داشت: برای انجام فعالیت قانونی به دنبال کسب مجوز از سوی فرمانداری این شهرستان و استانداری سمنان هستیم تا به زودی و پس از کسب مجوز بتوانیم فعالیت رسمی و قانونی حزبی خود را آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه حزب مردم سالاری دارای مجوزرسمی و قانونی از وزارت کشور، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همراه با اساسنامه و مرامنامه حزبی و فعالیت آن در چارچوب قانون با محوریت فعالیت سیاسی است، تصریح کرد: همچنین فعالیت این حزب در استان سال گذشته و با انجام فراخوانی و دعوت از هواداران و گروه های علاقه مند به فعالیت سیاسی رسما آغاز و شورای مرکزی حزب نیز با حضور اعضا و با انجام رای گیری تشکیل و تاکنون سه جلسه با حضور دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی و استاندار و معاون سیاسی امنیتی استاندار برگزار شد و اعضاء استانی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در بحث چگونگی فعالیت و برنامه ارائه دادند.

عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری استان سمنان با اشاره به اینکه این حزب تلاش می کند از افراط و تفریط به دور باشد، گفت: حزب مردم سالاری با دارا بودن دیدگاه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی توانست در طول بیش از ۲۰ سال فعالیت سیاسی از خود عملکرد و کارنامه درخشان بر جای بگذارد و داشتن یک روزنامه حزبی و انتشار روزانه آن نمونه ای از تلاش ها و فعالیت های این حزب سیاسی در سطح کشور و استان سمنان محسوب می شود.

میرعمادی بیان داشت: همچنین از شورای مرکزی حزب مردم سالاری می خواهیم به دفاتر استانی حزب در استان ها توجه بیشتر کنند چون نسل دوم اصلاح طلبان نسلی متفکر و با اندیشه های بالا هستند و نیاز به حمایت شورای مرکزی حزب مردم سالاری داشته و دارند.

وی اضافه کرد: امیدواریم پس از طی شدن مراحل اداری و کسب مجوز قانونی و تشکیل شورای مرکزی در شهرستان و جذب اعضاء طی یک فراخوان بتوانیم فعالیت های قانونی خود را رسما آغاز کنیم و با این کار به رشد و توسعه سیاسی شهرستان کمک و در کنار دیگر احزاب سیاسی دارای شناسنامه با گروه‌های اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب به رقابت و فعالیت بپردازیم.

عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری سمنان گفت: از مسئولان سیاسی دامغان نیز انتظار داریم که از حزب مردم سالاری در این شهرستان حمایت کنند تا این حزب نیز بتواند در کنار دیگر گروه ها و جریانات سیاسی به فعالیت بپردازد و اگر این حمایت ها وجود داشته باشد همه احزاب و گروه های سیاسی بهتر می توانند به رشد و توسعه سیاسی کشور در چارچوب قانون کمک کنند و این امر نیاز به همراهی و حمایت مسئولان در استان دارد.