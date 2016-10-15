راه اندازی واحدهای سیار سرشماری از ابتکارات خوب شهرستان قرچک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد سرشماری شهرستان قرچک، جلسه هماهنگی ستاد سرشماری شهرستان قرچک با حضور مصطفی زینت بخش معاون هماهنگی و امور اجرایی سرشماری، مهدی وحدی معاون فنی و آموزشی، قاسم جمشیدی مسئول کمیته حراست و کارشناسان مسئول و فنی در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه معاون هماهنگی و امور اجرایی سرشماری شهرستان قرچک گزارشی از روند برگزاری سرشماری ارائه داد و از تلاش دست اندرکاران سرشماری تقدیر کرد.

زینت بخش طرح راه اندازی واحدهای سیار سرشماری را از ابتکارات خوب شهرستان به منظور افزایش مشارکت مردم در ثبت نام اینترنتی و کاهش هزینه های دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه سرشماری اینترنتی تا روز ۲۷ مهرماه تمدید شده، به دنبال افزایش واحدهای سیار ثبت نام اینترنتی در شهرستان قرچک هستیم که این امر محقق خواهد شد.

وی انگیزه اعضای ستاد سرشماری برای برگزاری دقیق، منظم و بدون نقص این رویداد مهم آماری را قابل تقدیر دانست.

معاون امور اجرایی سرشماری شهرستان قرچک همچنین به انجام تقسیم بندی عملیات اجرایی و فنی سرشماری از سوی معاونت فنی ستاد سرشماری اشاره کرد.

زینت بخش در ادامه به لزوم استفاده از ظرفیت ادارات شهرستان و همچنین پتانسیل دهیاری ها و شوراهای روستا برای افزایش مشارکت در اجرای سرشماری به صورت اینترنتی تأکید کرد.