به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن استان یزد در مراسم آغاز به کار این یگان اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین وظایف تعیین شده برای این یگان، جلوگیری از زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی است.

علیرضا خالقی بیان کرد: راه اندازی این یگان همچنین جلب مشارکت های مردمی می تواند تا حد زیادی از تعرض به اراضی ملی استان یزد جلوگیری و فضا را برای متخلفان و زمین خواران نا امن کند.

وی عنوان کرد: جلوگیری از تصرف اراضی ملی همچنین نیازمند تعامل بین بخشی و همکاری سایر دستگاه‌ها است و شایسته است دستگاه‌های متولی امر زمین در این زمینه مشارکت جدی داشته باشند.

خالقی همچنین تاکید کرد: لازم است برخوردهای قانونی با افرادی که اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند، صورت گیرد و با افزایش نظارت، راه را برای انجام تخلف مسدود کنند.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی استان یزد اظهار امیدواری کرد: این یگان با تامین نیروها و تجهیزات مورد نیاز بتواند از عهده وظایف تعیین شده برآید.