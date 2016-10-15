خداحافظی نویدکیا نیمه کاره ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود محرم نویدکیا، کاپیتان تیم فوتبال سپاهان اصفهان امروز و در بازی تیمش مقابل ذوبآهن، پس از سالها مصدومیت از دنیای فوتبال خداحافظی کند.
با این حال، پس از آنکه بازی سپاهان و ذوب آهن اصفهان به پایان رسید، احسان حاج صفی، هافبک سپاهان مانع از این شد که نویدکیا به سمت چهار گوشه زمین رفته و تصمیمش را عملی کند و به این ترتیب خداحافظی وی عملی نشد.
کاپیتان تیم سپاهان که در سالهای اخیر بارها درگیر مصدومیت شده، چندین بار برای خداحافظی از مسابقات فوتبال تصمیمگیری کرده و امروز هم تلاش داشت که تصمیم خود را عملی کند.وی در فوتبال خود ۳۶۰ بازی باشگاهی انجام داده و همچنین در کنار آن ۲۵ بازی ملی برای تیم ملی بزرگسالان و۱۴ بازی برای تیم ملی زیر ۲۳ سال انجام داده است. او با بازی امروز خود مقابل ذوبآهن، در ۴۰۰ بازی رسمی در فوتبال به میدان رفته است.
نویدکیا با سپاهان ۵ بار قهرمان لیگ و۴ بار قهرمان جام حذفی شده و پرافتخارترین بازیکن فوتبال ایران به شمار میرود.
این بازیکن امروز پس از دور افتخار در ورزشگاه فولادشهر اصفهان، برای همیشه با فوتبال خداحافظی کرد.
سپاهان در بازی امروز خود مقابل ذوبآهن اصفهان با نتیجه ۲ بر صفر و گلهای مرتضی تبریزی متحمل شکست شد.
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