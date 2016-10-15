توجه به فرآوری محصولات قارچی و صنایع تبدیلی آن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی اشرف منصوری باحضور در منطقه گمرگان اخترآباد از تعدادی از واحدهای دامداری بازدید کرد ومسائل و مشکلات این واحدها را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه خواستار رسیدگی جدی به پرونده های بهین یاب که درشعب بانک کشاورزی درجریان است، شد.

رئیس سازمان جهاد استان تهران در جریان بازدید دوره ای شهرستان ها از واحد تولیدی قارچ گلسرخ گمرگان دیدن کرد و پیشرفت فیزیکی آن را مورد بررسی قرار داد.

منصوری درادامه بازدید خود از واحد قارچ گلسرخ، بر فرآوری محصولات قارچی و صنایع تبدیلی آن تأکید کرد.

گفتنی است، قارچ گلسرخ گمرگان در ۳۵ کیلومتری شهر ملارد ودر منطقه کمتر توسعه یافته اختر آباد واقع شده که ظرفیت تولید بیش از دو هزار و ۹۰۰ تن قارچ در سال را دارد و از تجهیزات روز دنیا بهره می برد.