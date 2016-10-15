به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و ذوبآهن اصفهان در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* در شرایطی که اصفهان در حال حاضر از دو تیم لیگ برتری مطرح برخوردار است، نبود برنامه زنده تلویزیونی در شبکه اصفهان به عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی صدا و سیمای مرکز اصفهان مطرح میشود.
* در آغاز نیمه دوم مسابقه توپ برگشتی جری بنگستون با هوشیاری و ضربه سر مرتضی تبریزی، مهاجم تیم ذوبآهن اصفهان باعث شد نخستین گل این بازی به ثمر برسد و مرتضی تبریزی پس از گلزنی در این مسابقه به سبک کریستیانو رونالدو به شادی پرداخت و هواداران سپاهان را به سکوت دعوت کرد. پس از این حرکت، بازیکنان ذوبآهن به سمت او رفته و به خوشحالی پرداختند.
* عبدالله ویسی، سرمربی تیم سپاهان بعد از گلزنی ذوبآهن با ناراحتی و افسوس زمین مسابقه را تماشا میکرد.
* تماشاگران سپاهان بعد از گل خوردن تیم خود به شدت شروع به تشویق بازیکنان کرده و خواستار آن شدند که طلاییپوشان اصفهان هرطور شده گل خورده را جبران کنند.
* جری بنگسون، مهاجم تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در نیمه دوم مسابقه عملکرد مناسبی از خود به نمایش گذاشت و بارها روی دروازه سپاهان موقعیت ایجاد کرد.
* سیدمجتبی حسینی، سرمربی تیم ذوبآهن اصفهان به هنگام موقعیتهای از دست رفته بازیکنان تیمش با عصبانیت در کنار زمین ورزشگاه فولادشهر اصفهان بالا و پایین میپرید و بر سر بازیکنان تیم فریاد میزد.
* عملکرد خوب بازیکنان ذوبآهن در نیمه دوم مسابقه تمجید هواداران دو تیم و به خصوص گزارشگر تلویزیونی این مسابقه را نیز به دنبال داشت.
* عبدالله ویسی، سرمربی سپاهان که از نتیجه این مسابقه چندان رضایت نداشت به سرعت دست به تغییر در ترکیب اصلی تیمش زد و در دقیقه 62 مسابقه، میرهادی میرجوان بازیکن جوان تیمش را به جای مهرداد محمدی درون زمین مسابقه فرستاد.
* در یک صحنه که رسول نویدکیا، هافبک سپاهان در ضد حمله روی دروازه ذوبآهن صاحب موقعیت شد، کادر فنی سپاهان به شدت او را تشویق میکردند و این صحنه نیمکت سپاهان را نیمخیز کرد.
* علیرضا مختاری، ملیپوش پارالمپیکی اصفهان برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه فولادشهر اصفهان رفته بود اما در نیمه نخست بازی نتوانست به کنار زمین و جایگاه معلولان حاضر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان وارد شود.
* به دلیل اشتباه دروازهبان برزیلی سپاهان در بازی امروز این تیم مقابل ذوبآهن، گل دوم تیم ذوبآهن اصفهان با پاس رو به عقب و اشتباه اولیویرا و با فرصتطلبی مرتضی تبریزی به ثمر رسید.
* عبدالله ویسی پس از دریافت گل دوم تیمش با عصبانیت و ناراحتی روی نیمکت تیمش نشست و با ناراحتی و افسوس سرش را تکان داد.
* مرتضی تبریزی، مهاجم ذوبآهن نیز بعد از این گل با نشان دادن نقطه خاصی، شادی گلش را به هواداران ذوبآهن نشان داد.
* تبریزی که در دقیقه 90+4 نیز فرصت گلزنی داشت در موقعیت تک به تک با دروازهبان سپاهان، با بیدقتی به توپ ضربه زد تا سومین گلش را در شهرآورد اصفهان از دست دهد.
* در دقایق پایانی این مسابقه و شرایطی که عبدالله ویسی بر روی نیمکت تیمش نشسته بود، کریم قنبری، دستیار او در کنار زمین مشغول هدایت بازیکنان تیم اصفهانی بود.
* با ورود محرم نویدکیا به زمین مسابقه،احسان حاجصفی بازوبند کاپیتانی را به این بازیکن پرافتخار فوتبال اصفهان تحویل داد.
* پس از پایان مسابقه محرم نویدکیا، کاپیتان تیم سپاهان به طرف تمام بازیکنان ذوبآهن رفت و پیروزی سبزپوشان اصفهان در شهرآورد این شهر را به آنها تبریک گفت. وی همچنین بازیکنان تیم ذوبآهن را در آغوش گرفت و به آنها "خسته نباشید" گفت.
* هواداران سپاهان در دقایق پایانی مسابقه به شدت نویدکیا را تشویق میکردند اما با این حال، به دلیل اصرارهای احسان حاجصفی، مراسم خداحافظی کاپیتان سپاهان نیمهتمام ماند.
این بازی در نهایت با نتیجه 2 بر صفر به سود ذوبآهن اصفهان به پایان رسید.
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