سالن والیبال آمل برای بازی های لیگ برتر آماده نیست

حسن کوچک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سالن محل برگزاری بازی‌های لیگ برتر والیبال در شهرستان آمل هنوز آماده نیست، بیان کرد: این در حالی است که چهار روز دیگر کاله نماینده آمل و مازندران در لیگ برتر باید نخستین بازی خود را در این لیگ برگزار کند.

وی تصریح کرد: سالن پیامبر اعظم آمل درگذشته در اختیار هیئت فوتبال آمل بود ولی امروزه این سالن در اختیار هیچ نهادی نیست.

رئیس هیئت والیبال آمل افزود: هفته گذشته یونس حسن‌زاده نماینده فدراسیون والیبال از سالن پیامبر اعظم آمل بازدید کرد و در پایان این سالن را برای برگزاری مسابقات لیگ برتر غیراستاندارد دانست و گفت تا تمامی معایب سالن برطرف نشود فدراسیون والیبال اجازه برگزاری بازی‌های کاله در این سالن را نمی‌دهد.

کوچک زاده بابیان اینکه هیئت والیبال آمل آمادگی کامل دارد تا سالن پیامبر اعظم آمل را در اختیار بگیرد، اذعان کرد: هیئت والیبال آمل پس از در اختیار گرفتن این سالن تمامی معایب را رفع کرده و شرایط را برای برگزاری بازی‌های لیگ برتر مهیا خواهد کرد.

وی گفت: اداره ورزش شهرستان آمل با پیشنهاد هیئت والیبال موافقت کرده ولی دست‌های پشت پرده و زدوبند مانع واگذاری این سالن به هیئت والیبال آمل می‌شود.

رئیس هیئت والیبال آمل ادامه داد: با توجه به اینکه آمل یکی از قطب‌های والیبال کشور بوده و این وضعیت برای تیم لیگ برتری این شهر اصلاً مناسب نیست و از حبیب حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان استان تقاضا می‌شود تا اقدامات لازم را برای واگذاری سالن پیامبر اعظم شهرستان آمل صورت دهد تا آبروی والیبال این شهرستان در کشور حفظ شود.