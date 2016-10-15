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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۶

فرکی پس از تساوی با تراکتورسازی:

یکی از بهترین بازی‌های لیگ را شاهد بودیم/باید تراکتور را می بردیم

یکی از بهترین بازی‌های لیگ را شاهد بودیم/باید تراکتور را می بردیم

سرمربی تیم فوتبال سایپا با اشاره به تساوی تیمش برابر تراکتورسازی گفت: یکی از بهترین بازیهای لیگ را شاهد بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از تساوی بدون گل تیمش برابر تراکتورسازی گفت: از نگاه من این دیدار یکی از بازیهای خوب لیگ بود. به خصوص از طرف تیم خود ما. بعد از تعطیلات این اولین بازی بود که ما داشتیم. خوشحال تر می شدم که این بازی گل داشت.

وی افزود: در نیمه اول ما تیم برتر میدان بودیم. مقابل تراکتورسازی که صدرنشین بود و بازیکنان بسیار خوبی در اختیار دارد. باید در نیمه اول بازی را با گل به سود خودمان تمام می کردیم. با این حال عملکرد بازیکنانم رضایتبخش بود.

فرکی ادامه داد: با صحبت هایی که در بین دو نیمه داشتیم به دنبال این بود که بتوانیم سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم. البته تراکتورسازی هم نیمه دوم تحریک بیشتری داشت. دنبال این بودیم که بتوانیم تراکتورسازی را ببریم اما نشد. ولی فکر می کنم که حق تیم ما برد بود. از عملکرد تیمم رضایت دارم.

کد مطلب 3796246
رضا خسروي

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