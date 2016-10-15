سروش رفیعی هر جا بخواهد می تواند برود/ اصلا خوب نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پس از تساوی بدون گل تیمش برابر سایپا گفت: اصلا بازی خوبی را از بازیکنانم شاهد نبودم و آنها تراکتورگونه بازی نکردند. خدا را شکر می کنم که امروز یک امتیاز را بدست آوردیم و در دقایق پایانی گلی را دریافت نکردیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در ادامه گفت: سایپا بازی بسیار خوبی را از خود ارائه داد و من به حسین فرکی تبریک می گویم که چنین تیمی را روانه لیگ کرده است.

قلعه نویی با انتقاد از تعطیلی لیگ گفت: تعطیلی های مکرر لیگ برای بعضی تیم ها خوب است و برخی تیم ها را دچار دردسر می کند و ما یکی از ان تیم هایی بودیم که تعطیلی به ضرر ما تمام شد و از آن آمادگی کاملی که داشتیم دور شدیم.

وی در خصوص قضاوت فغانی نیز افزود: برای من که مربی تراکتورسازی هستم افتخار بزرگی بود که داور میدان بازی ما فغانی باشد. او المپیک و فینال جام باشگاههای جهان را سوت زده و امیدوارم که بتواند فینال جام جهانی آینده را نیز سوت بزند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی ادامه داد: امیدوارم امثال فغانی ها بیشتر شوند تا شاهد حضور داوران کشورمان در بازیهای بین المللی باشیم.

وی در پایان و در خصوص صحبت هایی مبنی بر پیوستن سروش رفیعی به پرسپولیس گفت: سردار آجرلو دو بار با او صحبت کرده و من اعتقاد دارم اولویت اول ما ماندن او در تراکتورسازی است اما اگر دلش با ما نیست ما او را به زور در تراکتورسازی نگه نخواهیم داشت و هر جا که برود برای او آرزوی موفقیت می کنیم.