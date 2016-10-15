به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اداری عصر امروز (شنبه ) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این نشست با اشاره به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تشکیل سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی، گفت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی از موضوعات پراهمیتی است که رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن حساسیت ویژه دارند و خواستار توجه به این معضل شده اند و لازم است سازمانی با این هدف تشکیل و بصورت جدی به پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی بپردازد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به دستور کار دیگر این جلسه مبنی بر تدوین تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری، به حساسیت ویژه رییس جمهور نسبت به این موضوع اشاره و خاطرنشان کرد: رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری کشور ضروری است و باید به گونه‌ای باشد که ارباب رجوع احساس کند از حقوق مناسب برخوردار است.

جهانگیری با اشاره به رفتارها و برخوردهای نامناسب با ارباب رجوع که در برخی ادارات مشاهده می‌شود، از اهتمام دولت برای تکریم ارباب رجوع خبر داد و گفت: باید مردم در مراجعه به ادارات از احترام کافی برخوردار باشند و حقوق شهروندی آنها بطور کامل رعایت شود.

وی از رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست جزئیات، مصادیق و احکام لازم را برای اعمال حقوق شهروندی در نظام اداری تدوین کند و به جلسه آتی شورای عالی اداری ارائه کند.

در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از مصوبات جلسه قبل شورا ارائه کرد و به ارائه توضیحاتی در خصوص بررسی های صورت گرفته برای تشکیل سازمانی برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی پرداخت که مقرر شد روند ایجاد سازمان مذکور در اسرع وقت نهایی شود.

در این نشست همچنین موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از الزامات قانونی تدوین تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه کرد و به تشریح مراحل تدوین این تصویب نامه پرداخت که مقرر شد جزئیات، مصادیق و احکام لازم برای اعمال حقوق شهروندی در نظام اداری کشور تهیه و به جلسه آینده شورا ارائه شود.

در ادامه این جلسه بخشنامه مربوط به وظایف و ترکیب اعضای کارگروه های سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در این بخشنامه اعمال شد.