۱۵۳هزار چهارمحالی در سرشماری ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله وفایی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: سرشماری نفوس و مسکن تا روز ۲۷ مهر ماه سال جاری تمدید شده است.

وی گفت: سرشماری حضوری از روز ۲۸ مهر آغاز و تا روز ۲۸ آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تا صبح روز ۲۴ مهر ماه، ۴۳ هزار و ۶ خانوار در قالب ۱۵۳ هزار و ۵۶۷ نفر از طریق سامانه نفوس و مسکن در این استان ثبت نام کرده اند.

وفایی افزود: در حال حاضر این استان در خصوص میزان ثبت نام شدگان، رتبه هجدهم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: هدف گذاری کشوری ثبت نام اینترنتی ۳۵ درصد است که در سطح کشور ۶۵.۹ درصد از این هدف تحقق پیدا کرده و در سطح استان چهارمحال و بختیاری میزان ۶۶.۱ درصد محقق شده است.