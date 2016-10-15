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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۹

پس از شهرآورد اصفهان

۴ بازیکن سپاهان و  ذوب‌آهن تست دوپینگ دادند

۴ بازیکن سپاهان و  ذوب‌آهن تست دوپینگ دادند

اصفهان – ۴ بازیکن از تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان پس از شهرآورد اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تست دوپینگ دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴ بازیکن از تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان پس از شهرآورد اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که با پیروزی سبزپوشان اصفهان به پایان رسید، تست دوپینگ دادند.

ذوب‌آهن در این مسابقه توانست با دو گل مرتضی تبریزی مقابل سپاهان عبدالله ویسی به پیروزی دو بر صفر دست پیدا کند.

پس از پایان این مسابقه، مأموران کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور داشتند، از چهار بازیکن دو تیم تست دوپینگ گرفتند.

این مأموران در مسابقه امروز از رضا میرزایی و رسول نویدکیا از سپاهان و احسان پهلوان و علی حمام از ذوب‌آهن تست دوپینگ گرفتند.

کد مطلب 3796259

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