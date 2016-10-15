شایستگی خود را ثابت کردیم/ هنوز مربی هستم نه سرمربی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی حسینی شامگاه شنبه پس از پیروزی ۲ بر صفر تیمش مقابل سپاهان اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: ما در هفتههای اخیر مسابقات لیگ برتر نتایج خوبی کسب نکرده بودیم اما خوشحال هستم که امروز توانستیم عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم و پیروز مسابقه شویم.
وی با بیان اینکه تیم ما در بازیهای گذشته در عین شایستگی متحمل شکست شد، ادامه داد: من از ته دل به بازیکنان تیم ایمان داشتم و خوشحال هستم که بازیکنان امروز مزد اعتماد خود را گرفتند.
سرمربی ذوبآهن با بیان اینکه از درون سپاهان خبر ندارم، افزود: این بازی شایستگی تیم ما را به همه ثابت کرد و ما تلاش میکنیم که در ادامه نیز بازی به بازی جلو رویم و شرایط تیم خود را بهتر کنیم زیرا یکی از بهترین ذوبآهنهای اخیر را در اختیار داریم.
وی تصریح کرد: حتی در زمان حضور سرمربی سابق تیم نیز انتظار این نتایج را داشتیم اما متأسفانه به دلیل اتفاقات فوتبالی نتایج مناسبی کسب نمیکردیم و امروز هم روی روند گذشته پیش رفتیم.
حسینی درباره سمتش در باشگاه ذوبآهن با بیان اینکه هنوز سمت من "مربی" ذوبآهن است، خاطرنشان کرد: باشگاه در حال حاضر میتواند سرمربی تیم انتخاب کند و من نمیتوانم از خودم حرکتی انجام دهم زیرا با این باشگاه قرارداد دارم. به هر حال اگر شرایط مناسب نبود نیز از تیم خداحافظی میکنم.
وی درباره جدایی یحیی گلمحمدی از ذوبآهن اضافه کرد: ما سالها در کنار یکدیگر کار میکردیم و این یعنی تفکراتمان به یکدیگر نزدیک بود و در حال حاضر بازیکنان قبلی نیز نفرات شایستهای هستند که میتوانند شایستگیهای خود را به همه ثابت کنند.
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