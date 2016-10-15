به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از شکست ۳ بر صفر شامگاه امروز شنبه تیمش برابر پرسپولیس به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت:اول از همه به تمام پرسپولیسی‌ها تبریک می‌گویم. آنها سه امتیاز مهم را کسب کردند.

وی ادامه داد: بازی را خوب شروع کردیم اما متاسفانه یک پنالتی اشتباه به ضرر ما گرفته شد و روال بازی عوض شد. در حالی که ما حاکم بر زمین بودیم برخلاف روند بازی گل خوردیم به همین دلیل شیرازه تیم ما پاشید.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران ادامه داد: از عملکرد بازیکنانم در نیمه اول اصلا راضی نبودم. ما موقعیت هایی داشتیم که می توانستیم به گل برسیم. نمی دانم چه چیزی است که گریبان تیم نفت را گرفته است. شاید نفت یک تیم خارجی هست. شاید یک تیم سعودی هست که پنالتی هایش را نمی گیرند.

وی افزود: خطایی که بیروانوند انجام داد قطعا پنالتی بود. من نمی دانم چرا داوران برای ما پنالتی نمی گیرند. این هفتمین پنالتی بود که برای ما نگرفتند. نمی دانم چه اتفاقی افتاده است که اینطور رفتار می کنند. اصلا نمی دانم چرا داوران با تیم ما چنین رفتاری می کنند.

علی دایی در مورد تعویض هایش در شروع نیمه دوم گفت: وقتی دو بر صفر از تیم پرسپولیس عقب افتادیم چیزی برای از دست دادن نداشتیم و چون می خواستیم از این بازی امتیاز بگیریم ناچار شدیم این تعویض ها را انجام دهیم.

وی در مورد اینکه چرا محسن خلیلی سرپرست نفت تهران شده بود گفت: این را باید از مسئولان باشگاه بپرسید. در مورد مسائلی که در حطیه اختیاراتم نیست نمی توانم اظهار نظری داشته باشم.

سرمربی تیم فوتبال نفت در مورد تاثیر تعطیلات لیگ در این نتیجه گفت: ما نباید دنبال این باشیم که تقصیر این شکست را گردن تعطیلات بیندازیم. پرسپولیس هم در تعطیلات بود. با این حال حریف ما بازیکنان ملی پوشی داشت که آماده تر بودند. ما این مسائل را نباید در این شکست دخیل بدانیم. این وقفه باعث شد که ما از بازیها دور باشیم. سازمان لیگ می خواهد کلک رشتی بزند و یک دور زودتر تیم های لیگ برتری را درگیر جام حذفی کند که این هم جواب نمی دهد.