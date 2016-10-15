ملک موسوم به «خانه هنرمندان پیشکسوت» نه تابلو دارد نه مجوز فعالیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی، با اشاره به پلمپ ملک موسوم به "خانه هنرمندان پیشکسوت" اظهارکرد: این ملک ۲ طبقه در خیابان پاکستان، خیابان حافظی واقع شده و در طرح مصلی تهران قرار دارد که مالک اقدام به تعمیرات بدون مجوز کرده بود و در طول این مدت نیز مانع بازدید مسئولان شهرداری منطقه شده بود.

وی با اشاره به ابلاغ اخطاریه درخصوص انجام تعمیرات غیرمجاز در مردادماه سال جاری به مالک ادامه داد: در روز عاشورا نیز شهروندان در تماس با سامانه ۱۳۷ نسبت به ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی اطلاع دادند که با تذکر مسئولان شهرداری تا روز شنبه- امروز- تعمیرات متوقف شد تا نسبت به گرفتن مجوز برای ملک مذکور اقدام شود.

شهردار منطقه ۷ با بیان اینکه این ملک تابلویی که نشان دهد این ملک خانه هنرمندان پیشکسوت است، در خیابان ندارد، اظهار کرد: ملک مذکور تاکنون مجوزی نسبت به فعالیت این خانه ارایه نداده است.

وی به نصب یک دکل غیرمجاز مخابراتی در پشت بام این ملک نیز پرداخت و ادامه داد: ما در بازدیدمان متوجه شدیم که مالک اقدام به قطع ۲ اصله درخت نیز کرده و همچنین تغییرات اساسی اعم از برداشتن تیغه های داخلی ساختمان نیز انجام شده است.

طلوعی با اشاره به اینکه مالک اظهار کرده که به شهرداری نامه نگاری در این باره داشته است، افزود: این موضوع صحت دارد، اما مجوزی صادر نشده است. چراکه این ملک در طرح مصلی تهران واقع شده و در این طرح هیچ گونه مجوز تعمیراتی و تغییراتی داده نمی شود.

وی در پایان با اشاره به رفع پلمپ این ملک خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز دستور رفع پلمپ داده شده تا مالک نسبت به اخذ مجوز اقدام کند.