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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۳

جان کری اعلام کرد:

تلاش شرکت کنندگان در اجلاس لوزان برای حل بحران حلب

تلاش شرکت کنندگان در اجلاس لوزان برای حل بحران حلب

وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی گفت که شرکت کنندگان در نشست لوزان برای حل بحران حلب به سختی در حال تلاش هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه آمریکا از تلاش شرکت کنندگان در اجلاس لوزان برای رسیدن به راه حلی برای بحران در حلب خبر داد.

«جان کری» وزیر خارجه آمریکا لحظاتی پیش در اظهاراتی کوتاه در این باره به خبرنگاران گفت: شرکت کنندگان در اجلاس کنونی سوریه درباره پیدا کردن راهکاری برای حل و فصل بحران در حلب به سختی در حال تلاش هستند.

لازم به ذکر است، نشست سوریه در لوزان سوئیس با مشارکت وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، عراق، مصر و قطر ساعاتی پیش آغاز به کار کرد.

کد مطلب 3796280

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