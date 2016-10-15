شهرداری منطقه۲ بجنورد در حوزه خدمات شهری با کمبود نیرو مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید محمدی بعدازظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بجنورد که به‌منظور ارائه گزارش عملکرد در نیمه نخست سال جاری حضور پیداکرده بود، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۸ نفر نیروی خدمات شهری شامل پاکبان و راننده پایه‌یک و دو، در شهرداری منطقه ۲ بجنورد مشغول به فعالیت هستند.

محمدی با استناد به استانداردهای شهری در کلان‌شهرها، تعداد نیروی موردنیاز ستادی در شهرداری‌ها به ازای هر یک هزار نفر شهروند را یک نفر عنوان کرد و افزود: تعداد نیروی اداری شهرداری منطقه دو ۳۰ نفر است، بنابراین در این حوزه نیز با کمبود نیروی ۵۰ نفری مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه منطقه ۲ بجنورد شامل بخش جنوبی و شرقی این شهر می‌شود، تصریح کرد: این منطقه حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت دارد.

محمدی مساحت منطقه ۲ بجنورد را با احتساب شهرک‌های ولیعصر و ارتش، یک هزار و ۳۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: برای هر نفر ۱۶۲ متر زمین در منطقه ۲ موجود است.

شهردار منطقه ۲ بجنورد با اشاره به آخرین ممیزی انجام‌شده، تعداد کل املاک موجود در سطح این منطقه را ۲۱ هزار و ۲۰۰ قطعه عنوان کرد که پنج هزار و ۵۱۱ قطعه آن تجاری است.

وی بابیان اینکه مساحت کل پارک‌های بجنورد ۲۰۰ هزار مترمربع است، تصریح کرد: به‌طورکلی در تمام محله‌ها یک پارک محله و یا دسترسی به آن وجود دارد اما برای رسیدن به سرانه ۱۸ مترمربع فضای سبز برای هر فرد، نیاز به ایجاد ۱۴۴ هکتار فضای سبز داریم.

صدور ۱۸۵ مورد پروانه ساختمانی در سال جاری

شهردار منطقه ۲ بجنورد از صدور ۱۸۵ مورد پروانه ساختمانی از ابتدای سال جاری تاکنون در منطقه ۲ خبر داد و گفت: از این تعداد پرونده ساختمانی، ۵۷ مورد مربوط به تخفیفات سال گذشته است که اثر درآمدی آن در بودجه امسال نیامده است.

محمدی بابیان اینکه طی سال گذشته تعداد ۲۴۷ مورد پروانه ساختمانی صادرشده است، عملکرد شهرداری در این حوزه برای سال جاری را قابل‌قبول توصیف کرد.

وی درآمد تعیین‌شده سال ۹۵ برای شهرداری منطقه ۲ را حدود ۴۰ میلیارد تومان بیان کرد که از این مقدار، ۲۰ میلیارد تومان مربوط به مطالبات و ۲۰ میلیارد تومان به درآمدهای کسب‌شده اختصاص دارد.

شهردار منطقه ۲ بجنورد بابیان اینکه تاکنون به میزان ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان توانستیم درآمد کسب کنیم، گفت: ۹ میلیارد تومان نیز پیش‌بینی بودجه‌های عمرانی و تملک است که تاکنون حدود هشت میلیارد تومان تعهد ایجادشده است.

محمدی با اشاره به میانگین پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصدی پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی‌شده در منطقه ۲ بجنورد، اظهار کرد: تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به پیمانکاران پرداخت‌شده و سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز مطالبات پیمانکاران از شهرداری منطقه ۲ است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه گزارش مبسوطی از هزینه کرد، پیشرفت فیزیکی و اعتبار پروژه‌هایی همچون تملک اراضی و بازگشایی معابر، بهسازی مسیرهای زیرین تقاطع ۱۹ مهر، هدایت آب‌های سطحی و پیاده‌روسازی در چندین خیابان، احداث پارک‌های الهیه، آسایش، نیایش و غیره، لکه‌گیری و آسفالت خیابان‌ها، تکمیل ساختمان اداری منطقه ۲، پیاده‌روسازی در بخش‌های مختلف منطقه ۲ و غیره از سوی معاونت اجرایی شهرداری منطقه ۲ بجنورد به اعضای شورای شهر ارائه شد.