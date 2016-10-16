صحبت از قهرمانی پرسپولیس زود است/ بیرانوند نباید دچار غرور شود

احمدرضا عابدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از عملکرد پرسپولیس در لیگ شانزدهم گفت: خوشحالم که پرسپولیس به هماهنگی کامل رسیده و بازی به بازی بهتر می شود و این باعث شده تا این تیم صدرنشین لیگ شانزدهم باشد.

وی تاکید کرد: پرسپولیس امسال مرا به یاد زمانی می اندازد که گلر این تیم بودم و یک تیم بسیار خوب داشتیم و هر بازی حریفان مان را با شکست بدرقه می کردیم و در آخر هم توانستیم به مقام قهرمانی دست پیدا کنیم.

عابدزاده در ادامه خاطرنشان کرد: برانکو مربی بسیار بزرگ و باهوشی است و توانسته تحولی نو در پرسپولیس به وجود بیاورد و این تیم می تواند در پایان فصل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرسپولیس را قهرمان این فصل می دانید یا خیر گفت: هنوز خیلی زود است که بخواهیم درباره قهرمان این فصل اظهار نظر کنیم و باید صبر کنیم و ببینیم کار در هفته های پایانی چطور خواهد بود زیرا تیم هایی مثل استقلال، سپاهان ذوب آهن و حتی برخی تیم های دیگر نیز شانس قهرمانی دارند و نمی توان هیچ تیمی را به این زودی قهرمان لیگ دانست.

دروازه بان پیشین تیم ملی در خصوص عملکرد علیرضا بیرانوند نیز گفت: او دروازه بان باهوشی است و می‌تواند در فوتبال ایران بزرگی کند اما به شرطی که دچار غرور نشود، از تجربیات دروازه بان های بزرگ استفاده کند و راه درست را برای موفقیت طی کند.

عابدزاده تاکید کرد: بیرانوند از فیزیک بسیار خوبی برخوردار است و خروج های مطمئنی دارد و این عوامل می تواند از او یک دروازه بان بزرگ بسازد.

عابدزاده در خصوص پیروزی تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی گفت: کره مقابل ما حرفی برای گفتن نداشتن و این چهارمین بار است که این تیم از ما شکست می خورد و این باعث شده از لحاظ روحی شرایط خوبی مقابل ما نداشته باشند. این پیروزی توانست راه صعود ما را به جام جهانی هموارتر کند.

عابدزاده در پایان و در خصوص تعطیلات لیگ نیز گفت: این تعطیلات به ضرر خیلی از تیم ها شده تا آنها می آیند به هماهنگی کامل برسند مجددا لیگ تعطیل شده و از قدرت تیم ها کاسته می شود.