قاتلان ۲محیط بان هرمزگانی به قصاص در ملاءعام محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بیان داشت: سوم تیرماه سال جاری، طی ماموریت گشت و کنترل در ضلع غربی منطقه حفاظت شده گنو ، شکارگاه سیاتک وت نگه گچ 2 تن از محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو ، محمد دهقانی و پرویز هرمزی به دست شکارچیان غیر مجاز به شهادت رسیدند.

وی بیان‌داشت:گزارش های رسیده حکایت از آن داشت که محیط بانان در جریان درگیری با شکارچیان متخلف بر اثر شلیک گلوله مستقیم به قلب و سر به شهادت رسیده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از محکومیت عاملان شهادت 2 محیط‌بان استان هرمزگان به قصاص خبرداد و گفت: این 2 نفر به قصاص در ملاء عام محکوم شدند. این حکم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

گفتنی است، شهید محمد دهقانی متولد یکم خرداد سال 60، دارای مدرک فوق دیپلم، 12 سال به صورت پیمانی با سازمان همکاری می‌کرد و یک دختر هشت ساله از وی به یادگار مانده است.

یادآور می‌شود شهید پرویز هرمزی نیز متولد سوم آذر سال 41، دارای مدرک دیپلم، 23 سال به صورت قراردادی در خدمت سازمان محیط زیست بود و 6 فرزند (کوچکترین دوازده سال و بزرگترین سی سال) از او به یادگار مانده است.