گسترش فولاد تا اینجا به حقش نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری شامگاه شنبه در نشست خبری قبل بازی گسترش فولاد تبریز و پدیده مشهد اظهار داشت: فردا بازی سختی برابر تیم گسترش فولاد که بازیکنان خوب و سرعتی دارد، داریم ولی تمام تلاش خود را می کنیم تا با کسب امتیاز تبریز را ترک کنیم.

وی سپس با بیان اینکه در ابتدای فصل کسی انتظار نداشت جایگاه گسترش شانزدهم باشد، ادامه داد: گسترش فولاد در تبریز امتیازات لازم را نگرفته و من بازی های آنها را آنالیز کرده ام و فراز کمالوند تیم خوبی دارد.

مهاجری همچنین با تاکید بر اینکه تعطیلات لیگ زیاد است و به تیم ها ضربه می زند، گفت: از سازمان لیگ می خواهم مراعات ما را بکند، تعطیلات به قدری بوده که بازی های تدارکاتی مان از بازی های رسمی بیشتر بوده است.

سرمربی تیم پدیده مشهد سپس با اشاره به اینکه سه تیم تراکتور، استقلال و پرسپولیس امسال از شانس بیشتری برای قهرمانی دارند، گفت: البته تراکتورسازی و پرسپولیس راه خودشان را از بقیه تیم ها جدا می کنند و امتیازات لازم را جمع می کنند.

وی با بیان اینکه باید تیم های ریشه دار کشور حفظ شوند، افزود: خوشبختانه ماشین سازی در تبریز حفظ شد ولی ابومسلم در مشهد از بین رفت. فوتبال ما افت بزرگی کرده و ما برخلاف کره و ژاپن در لیگ های درجه یک اروپا بازیکن نداریم.