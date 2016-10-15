داعش ۵۸ عضو خود را در موصل اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اختلافات درونی در میان عناصر گروه تروریستی تکفیری داعش به شدت افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش گروه تروریستی داعش ۵۸ تَن از عناصر خود را به دلیل تلاش آنها برای کودتا علیه سرکردگان این گروه تکفیری و همکاری با نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی موصل اعدام کرد.

در همین راستا «صباح النعمانی» سخنگوی نهاد مبارزه با تروریسم عراق در سخنانی گفت: این عناصر عضو داعش در مقابل سرکردگان خود ایستادند که این اقدام نشانگر فقدان حمایت از این گروه تروریستی حتی میان اعضای این گروه است.

«احمد طه» از مسئولان اطلاعاتی عراق نیز تصریح کرد: داعش جنازه ۵۸ عنصر اعدام کرده خود را در گورهای مخفی دفن کرده است و به عناصر خود اجازه خروج از موصل را نمی دهد.

گفتنی است مسئولان عراقی در تدارک آغاز عملیات آزادسازی موصل در روزهای آینده هستند.