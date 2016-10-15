پدافند غیرعامل در جامعه تبیین شود/برگزاری ۱۲مانور بزرگ در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر شنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان هرمزگان با بیان اینکه پدافند غیرعامل موجب مصون سازی جامعه در مقابل خطرات می شود، عنوان کرد: دفاع هویت یک ملت است و باید همواره آمادگی دفاعی داشته باشیم و نیاز است همواره تمرین دفاعی و برگزاری رزمایش داشته باشیم.

وی ادامه داد: آمادگی دفاعی ملت ایران در برابر دشمنان همواره بالا بوده و باید در زمینه دفاع غیرنظامی نیز آمادگی داشته باشیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان بر لزوم استفاده از ظرفیت ائمه جمعه برای فرهنگ سازی پدافند غیرعامل تاکید کرد و بیان داشت: باید از افراد کارشناس و نخبگان نیز در این زمینه بهره گیری کنیم تا جامعه در این خصوص آگاه شود.

جادری اضافه کرد: باید برای همکاری و مشارکت مردم در پدافند غیرعامل زمینه سازی شود چون هر جا مردم حضور پیدا کنند، مشکلات حل می شود.

وی با تاکید بر اینکه اولویت و تمرکز خود را باید بر روی برنامه های موثر و پرمخاطب قرار دهیم، اظهار داشت: رسانه ملی در هفته پدافند غیرعامل می تواند نقش آفرین باشد تا زمینه تبیین این موضوعات فراهم شود و همچنین می توان از ظرفیت تشکل های مردم نهاد استفاده کرد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: باید بتوانیم پدافند غیرعامل را در سطح جامعه تبیین کنیم تا در زمان نیاز دچار مشکل نشویم و همچنین تولید محصولات فرهنگی و تبلیغی در این زمینه داشته باشیم و در رسانه ها و مطبوعات نیز این موضوع مهم مطرح شود.

برگزاری ۱۲ مانور بزرگ همزمان با هفته پدافند غیرعامل

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه از یکم تا هشتم آبان ماه به عنوان هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است، عنوان کرد: برنامه های هفته پدافند غیرعامل در سال جاری با شعار «مصون سازی و پایداری کشور با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل» برگزار می شود.

سید عبدالمحمد سجادی افزود: براساس برنامه ابلاغی باید در این هفته ۱۲ مانور بزرگ توسط ۱۲ کارگروه پدافند غیرعامل هر استان برگزار شود که از جمله آن مانور انرژی در نیروگاه خلیج فارس و مانور در فرودگاه بندرعباس خواهد بود.

وی گفت: برپایی نمایشگاه پدافند غیرعامل در هرمزگان از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود که در این نمایشگاه دستاوردهای این عرصه به نمایش گذاشته می شود.