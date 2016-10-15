به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی بافت فرسوده کرمانشاه شامگاه شنبه با بررسی چندین پروژه عمرانی و تجاری و با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد.

وضعیت پروژه فیروزه کرمانشاه دستور کار نخست این جلسه بود که با اظهارنظر اعضا دنبال شد.

پروژه فیروزه در خیابان مدرس کرمانشاه در ۵ طبقه تعریف شده اما طی سالیان گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده روندی بسیار کُند در پیشرفت فیزیکی این پروژه وجود داشت

شریک این پروژه امروز در این جلسه حاضر شد و ضمن بیان گلایه‌های خود از کار بر روی پروژه فیروزه خواستار تعیین تکلیف وضعیت موجود شد.

وی بیان کرد: پروژه فیروزه آنقدر بدنام شده که حتی نمی‌توانیم پیش فروش کنیم و در این مدت بیش از یک میلیارد تومان فقط از جیب برای این پروژه حقوق دادیم و یک ریال آن نیز بازنگشته است.

وی گفت: به پروژه فیروزه علاقه داریم اما کار به جایی رسیده که ترجیح می‌دهیم پروژه را رها کنیم.

استاندار کرمانشاه در این نشست بیان کرد: چند پروژه در شهر کرمانشاه از جمله پروژه فیروزه و پارک علم و فناوری باعث آبروریزی همه دستگاه‌ها شده است.

پروژه فیروزه در مسیر اجرا دچار مشکلات متعددی شده بود و به گفته استاندار کرمانشاه افزایش قیمت ارز و تورم سال گذشته مشکلات عدیده‌ای برای این پروژه ایجاد کرد واساس این قرار داد زیرسوال رفته بود وادامه دادن آن با شرایط قبلی مقدور نیست.

رازانی بیان کرد: این پروژه سبب کشمکش‌های زیادی بین شهرداری و شریک پروژه شده بود و در یک سال گذشته شخصاً مداخله کردم تا مشکلات پروژه حل شود اما پس از مدتی دوباره پروژه دچار مشکل می‌شد.

وی با اشاره به تغییرات چند ماه اخیر در شهرداری کرمانشاه گفت: تصمیم بر این است که با تغییر شرایط قرارداد به نحوی که مشکلات قبلی نباشد، سازوکاری پیش بینی شود تا پروژه فیروزه ادامه یابد.

رازانی افزود: بحث بر این مسئله است که آیا این شراکت قابل تداوم است یا خیر اما از آنجا که جدا شدن و انفصال قرار داد و واگذاری آن به خریدار جدید و ورود اشخاص ثالث پروژه را با تاخیر بیشتری مواجه می‌کند با نظر و رأی اعضای شورای سازمان، این پروژه با ترتیب فعلی ادامه می‌یابد.

وی افزود: با تجدید نظری که در قیمت‌ها اعمال خواهد شد، شریک و مجری پروژه فیروزه تعهد کرده که هر چه زودتر طی دو یا سه هفته در محل پروژه مستقر شود و با توجه به این تصمیم به سرعت پیشرفت کار خوش بین هستم.

وی اعلام زمان بهره‌برداری و افتتاح پروژه فیروزه را منوط به مشخص شدن زمان بندی فرآیند ادامه کار به دنبال قیمت گذاری جدید دانست.