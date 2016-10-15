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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۹

طاهری:

از خوشحالی هواداران خوشحال هستم/ تیتر نمی دهم!

از خوشحالی هواداران خوشحال هستم/ تیتر نمی دهم!

سرپرست باشگاه پرسپولیس با اشاره به اینکه از پیروزی برابر نفت خوشحال است، گفت: همین که هواداران خوشحال شدند برای من کافی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهری پس از پیروزی ۳ بر صفر پرسپولیس برابر نفت تهران در خصوص این مسابقه گفت: در بحث فنی من تخصصی ندارم که بخواهم ورود کنم اما همین که هواداران خوشحال شدند برای من کافی است.

وی در خصوص صدرنشینی سرخپوشان هم گفت: امیدواریم این صدرنشینی ادامه داشته باشد زیرا مسابقات هم اکنون در جریان است اما همانطور که گفتم از صدرنشینی و خوشحالی هواداران خوشحال هستم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پاسخ به پرسش خبرنگاری که در خصوص بازی نکردن رامین رضائیان سئوال کرد، گفت: همه بازیکنان توسط هواداران تشویق شدند و شما دنبال تیتر هستید و من هم تیتر نمی دهم. (با خنده)

طاهری در پایان در خصوص اینکه چه زمانی قرار است بازیکنان قراردادشان را دریافت کنند، افزود: تمهیدات لازم اندیشیده شده و امیدواریم در روزهای آینده بازیکنان دریافتی داشته باشند.

کد مطلب 3796290

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