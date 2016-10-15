ارزش اراضی رفع تصرف شده یزد ۱۳.۷ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقصان محمدی در مراسم راه اندازی یگان حفاظت از اراضی ملی استان یزد با اشاره به اینکه امسال بالغ بر ۵۵ هزار مترمربع از اراضی ملی استان یزد رفع تصرف شده است، اظهار داشت: ارزش این اراضی بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی بیان کرد: امسال در مجموع ۳۶ پرونده در محاکم قضایی استان یزد تشکیل شد و با توجه به پرونده هایی که از سال‌های گذشته در زمینه زمین خواری و تجاوز به اراضی ملی تشکیل شده بود، به ۲۳۰ پرونده حقوقی و کیفری رسیدگی شد.

نقصان محمدی خاطرنشان کرد: در ۱۱۶ مورد از این پرونده‌ها، حکم به نفع دولت صادر شده که با اجرای احکام آنها، بالغ بر ۵.۵ هکتار از اراضی ملی خلع ید شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، اراضی ملی را از سرمایه‌های کشور خواند و افزود: یگان حفاظت از اراضی ملی باید با تمام ظرفیت خود راه تجاوز و تعدی زمین خواران به اراضی ملی را سد کند.

در این مراسم علیرضا خالقی به عنوان فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی استان یزد معرفی شد.