کار زشتی کردند نگذاشتند خداحافظی کنم/ باید ببینم آینده چه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محرم نویدکیا شامگاه شنبه پس از اتفاقات صورت گرفته درباره خداحافظی او و ممانعت بازیکنان سپاهان از این تصمیم اظهار داشت: من امروز با مسئولان باشگاه، سرمربی و اعضای هیئت مدیره صحبت کردم تا از فوتبال خداحافظی کنم زیرا همیشه دوست داشتم مقابل تیم ذوب‌آهن که تیم همشهری من است، این تصمیم را عملی کنم.

وی ادامه داد: در نهایت پس از هماهنگی‌های صورت گرفته، قرار بر این شد که امروز خداحافظی کنم اما متأسفانه کار بد برخی بچه‌ها باعث شد که آنها مانع از خداحافظی من شوند و در نهایت من امروز از فوتبال خداحافظی نکردم.

کاپیتان سپاهان تصریح کرد: حاج‌صفی و پاپی و سایر بازیکنان به من گفتند که نمی‌گذاریم این اتفاق صورت گیرد و به نظرم کار زشتی انجام دادند که این اتفاق صورت نگرفت.

وی افزود: آنها باید به تصمیم من احترام می‌گذاشتند و اجازه می‌دادند خداحافظی کنم اما متأسفانه این اتفاق صورت نگرفت و باید ببینم در ادامه چه اتفاقی رخ می‌دهد زیرا دوست داشتم مقابل ذوب‌آهن خداحافظی کنم.

نویدکیا درباره اظهار نظرهای ویسی پیرامون نبود آرامش در اردوی تیم سپاهان تصریح کرد: به هر حال، شاید این صحبت‌های ویسی صحیح باشد اما من دوست داشتم که امروز مقابل ذوب‌آهن خداحافظی کنم که متأسفانه این اتفاق صورت نگرفت و ای کاش این موضوع انجام می‌شد که بازی‌های بعدی بر گردن من نباشد.

وی افزود: با این حال، هنوز مشخص نیست که فردا چه اتفاقی صورت می‌گیرد یا خیر بنابراین باید ببنم که آیا در تمرین تیم شرکت می‌کنم یا خیر.

نویدکیا پیرامون اینکه چرا او درباره حضور در برنامه ۹۰ ابراز پشیمانی کرد، افزود: من فکر می‌کردم که برنامه نود منصف است اما فردوسی‌پور اصلاً به صحبت‌های من گوش نمی‌کرد و تنها کلمه بازیکن‌سالار را یاد گرفته بود و مدام آن را تکرار می‌کرد و به همین دلیل از حضور در نود پشیمان شدم.