پرسپولیس باید روز به روز بهتر شود/ بازی سختی با تیم قهرمان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی پس از پیروزی سه بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس برابر نفت تهران گفت: خوشبختانه توانستیم عملکرد خوبی را به نمایش بگذاریم. امروز بازی سختی برای ما بود و پیش از این می دانستیم که روز سختی را پیش رو داریم اما گل زودهنگام کمی توانست ما را از حریف پیش بیندازد.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس افزود: امروز برای دقایقی تیم ما عقب کشید اما تمام تلاشمان را کردیم تا همین روند گل نخوردن را ادامه دهیم البته باید تلاش کنیم تا روز به روز بهتر شویم و هنوز خیلی کار داریم تا به آمادگی کامل برسیم.

حسینی در رابطه با تقابل هفته آینده پرسپولیس برابر استقلال خوزستان که قهرمان فصل گذشته است تصریح کرد: استقلال خوزستان تیم کاملی است و می دانیم که کار سختی برابر این تیم داریم اما باید روز به روز بهتر شویم و خودمان را برای این بازی آماده کنیم.

وی در خصوص طلبش از باشگاه نفت گفت: ما از این مسئله ناراحت هستیم و نمی دانیم که چه کسی باید طلب ما را بدهد و چه کسی باید جوابگوی ما باشد. من ۹۰ درصد از باشگاه نفت طلب دارم و نمی دانم که چکار باید کنم.