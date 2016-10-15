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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۵۷

سید جلال حسینی:

پرسپولیس باید روز به روز بهتر شود/ بازی سختی با تیم قهرمان داریم

پرسپولیس باید روز به روز بهتر شود/ بازی سختی با تیم قهرمان داریم

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به عملکرد این تیم برابر نفت گفت: از این روندی که داریم خوشحالم اما باید روز به روز تلاش کنیم تا بهتر شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی پس از پیروزی سه بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس برابر نفت تهران گفت: خوشبختانه توانستیم عملکرد خوبی را به نمایش بگذاریم. امروز بازی سختی برای ما بود و پیش از این می دانستیم که روز سختی را پیش رو داریم اما گل زودهنگام کمی توانست ما را از حریف پیش بیندازد.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس افزود: امروز برای دقایقی تیم ما عقب کشید اما تمام تلاشمان را کردیم تا همین روند گل نخوردن را ادامه دهیم البته باید تلاش کنیم تا روز به روز بهتر شویم و هنوز خیلی کار داریم تا به آمادگی کامل برسیم.

حسینی در رابطه با تقابل هفته آینده پرسپولیس برابر استقلال خوزستان که قهرمان فصل گذشته است تصریح کرد: استقلال خوزستان تیم کاملی است و می دانیم که کار سختی برابر این تیم داریم اما باید روز به روز بهتر شویم و خودمان را برای این بازی آماده کنیم.

وی در خصوص طلبش از باشگاه نفت گفت: ما از این مسئله ناراحت هستیم و نمی دانیم که چه کسی باید طلب ما را بدهد و چه کسی باید جوابگوی ما باشد. من ۹۰ درصد از باشگاه نفت طلب دارم و نمی دانم که چکار باید کنم.

کد مطلب 3796299

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