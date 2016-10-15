  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۴

مهدی طارمی:

می خواهم دوباره روی دور گلزنی باشم/ پنالتی کاملا درست بود

می خواهم دوباره روی دور گلزنی باشم/ پنالتی کاملا درست بود

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به عملکرد سرخپوشان گفت: می خواهیم روند خوب بودن پرسپولیس را در دیدارهای آینده هم ادامه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از پیروزی سه بر صفر تیمش برابر نفت تهران در هفته هشتم لیگ برتر گفت: خوشبختانه بازی خوبی را توانستیم ارائه دهیم و این مسابقه را ببریم. از این مسئله هم خوشحالم که توانستم گلزنی کنم و همینطور تمام تلاشم را به کار می گیرم تا روند پیروزی ها ادامه یابد و بتوانم در تمام بازیها برای تیمم گلزنی کنم البته پیروزی تیم از هر مسئله ای مهمتر است.

وی در خصوص صحنه ای که منجر به پنالتی شد، گفت: صد درصد بازیکن نفت روی من خطا کرد و پنالتی صحیح بود.

مهاجم پرسپولیس در خصوص ناراحتی اش پس از تعویض خاطرنشان کرد:  اینکه سیدجلال سمت او رفت و به او چیزی گفت  موضوع چندان خاصی نبود. سید جلال به سمت من آمد و به من گفتم ناراحت نباشم. من هم به او گفتم که مسئله خاصی نیست و من ناراحت نشدم.

وی در خصوص اینکه در تیم ملی در پست هافبک راست بازی می کند، گفت: این نظر کی روش است که من در کجا بازی کنم. او اگر بخواهد من مهاجم بازی می کنم و اگر هم تشخیص دهد به عنوان هافبک بازی کنم  و انجام وظیفه می کنم.

طاهری در پایان در خصوص بازی با استقلال خوزستان نیز ادامه داد: ما کار خودمان را انجام می دهیم و کاری به نتایج سایر تیم ها نداریم. برای ما نتایج خودمان مهم است و اینکه در بازی پیروز شویم. استقلال اهواز هم تیم خوب و تکنیکی است.

کد مطلب 3796302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها