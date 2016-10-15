می خواهم دوباره روی دور گلزنی باشم/ پنالتی کاملا درست بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از پیروزی سه بر صفر تیمش برابر نفت تهران در هفته هشتم لیگ برتر گفت: خوشبختانه بازی خوبی را توانستیم ارائه دهیم و این مسابقه را ببریم. از این مسئله هم خوشحالم که توانستم گلزنی کنم و همینطور تمام تلاشم را به کار می گیرم تا روند پیروزی ها ادامه یابد و بتوانم در تمام بازیها برای تیمم گلزنی کنم البته پیروزی تیم از هر مسئله ای مهمتر است.

وی در خصوص صحنه ای که منجر به پنالتی شد، گفت: صد درصد بازیکن نفت روی من خطا کرد و پنالتی صحیح بود.

مهاجم پرسپولیس در خصوص ناراحتی اش پس از تعویض خاطرنشان کرد: اینکه سیدجلال سمت او رفت و به او چیزی گفت موضوع چندان خاصی نبود. سید جلال به سمت من آمد و به من گفتم ناراحت نباشم. من هم به او گفتم که مسئله خاصی نیست و من ناراحت نشدم.

وی در خصوص اینکه در تیم ملی در پست هافبک راست بازی می کند، گفت: این نظر کی روش است که من در کجا بازی کنم. او اگر بخواهد من مهاجم بازی می کنم و اگر هم تشخیص دهد به عنوان هافبک بازی کنم و انجام وظیفه می کنم.

طاهری در پایان در خصوص بازی با استقلال خوزستان نیز ادامه داد: ما کار خودمان را انجام می دهیم و کاری به نتایج سایر تیم ها نداریم. برای ما نتایج خودمان مهم است و اینکه در بازی پیروز شویم. استقلال اهواز هم تیم خوب و تکنیکی است.