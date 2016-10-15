به گزارش مهر، امید علی سبزی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری دهلران با موضوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ گفت: با توجه به تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی بر بهره گیری از همه ظرفیت ها در جهت اطلاع رسانی به مردم برای مشارکت در این طرح ملی تاکید کرد.

وی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ را گامی در جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری های کلان در حوزه های مختلف دانست و افزود: در ثبت نام اینترنتی خانوارها با مراجعه به سایت www.sarshomari۹۵.ir و تکمیل مراحل ثبت نام کد آماری دریافت و در زمان مراجعه مامور فقط کد ار تحویل می دهند که این امر منجر به تسریع در عملیات میدانی می شود.

فرماندار دهلران از راه اندازی مکانهایی در اداره ورزش و جوانان،جهاد کشاورزی و شهرداری شهر دهلران برای ثبت نام رایگان اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ خبرداد و گفت: در بخش ها نیز شهرداری ها،ادارت آموزش و پرورش،کمیته امداد و بهزیستی در جهت ثبت نام از مردم همکاری کنند.

سبزی با اشاره به ۲۷ نفر عوامل اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ در شهرستان افزود: از این تعداد ۱۷ نفر مامور سرشماری هستند که با مراجعه به درب منازل عملیات میدانی را بر عهده دارند.

سبزی بیان داشت: بخشداران از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاران در جهت اطلاع رسانی به مردم برای مشارکت در طرح ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش اینترنتی استفاده کنند.

فرماندار دهلران به طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرستان اشاره و تاکید کرد: مدیران شهرستان در جهت پیگیری و تسریع در راه اندازی طرح ها و دریافت تسهیلات طرح های حوزه کاری خود اقدام کنند.

سبزی به طرح های محرومیت زدایی سپاه اشاره و گفت: در شهرستان دهلران دهستان سیدابراهیم در بخش زرین آباد برای اجرای این طرح ها در نظر گرفته شده و تا سقف ۱۴۰میلیارد ریال زمینه جذب اعتبارات طرح های این حوزه وجود دارد.

رئیس شورای تامین دهلران بر ضرورت پیگیری و اقدامات لازم در خصوص طرح های اقتصاد مقاومتی در بخش ها توسط بخشداران تاکید کرد.

فرماندار دهلران همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی از خدمات واقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه های مختلف توسط مدیران تاکید کرد و گفت: مدیران موظفند خدمات را در فضا های مجازی و از طریق اصحاب رسانه به مردم منعکس کنند.

فرماندارددهلران بیان داشت: ادارات باید تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مطالبات مردم را در اولویت کاری خود قرار بدهند.

سبزی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان افزود: به زودی یک تیم ۲۵ نفره پزشکی و دندانپزشکی به مدت ۱۰۰ روز در دشت عباس بخش موسیان جهت ارائه خدمات رایگان به مردم مستقر می شوند.

وی با اشاره به اربعین حسینی(ع) و لزوم آمادگی مردم ومسئولان برای استقبال از زائرین و راه اندازی موکب ها در ورودی و خروجی شهر دهلران گفت: در مرز چیلات زیرساخت ها در حوزه های مختلف فراهم شده و با عنایت مدیریت ارشد استان و پیگیری ها و تلاش مدیران استانی و شهرستانی زیر ساخت ها فراهم است وآمادگی لازم برای تردد زوار از یان مرز بعنوان مرز کمکی وجود دارد و در صورت موافقت طرف عراقی مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

فرماندار دهلران با اشاره به تبیین سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبری گفت: دولت با تمام توان مشغول کار و خدمات است و بر اساس بیانات و دستورات رهبری و منویات معظم له اقدام می کند.

سبزی افزود: در هفته گدشته نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از مرز چیلات بازدید داشته خوشبختانه هم ودر این راستا نیز استاندار محترم و هم نماینده محترم پیگیر این مرز هستند و از همه ظرفیت ها در جهت تسریع در رفع موانع و مشکلات استفاده می شود.