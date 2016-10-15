به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری شامگاه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه حدود ۶۳ طرح سازمان جهاد کشاورزی در این ستاد تصویب شده است اظهار داشت: این طرح ها با مبلغی بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان در راستای رونق تولید از امروز به بانک ها ابلاغ خواهند شد که باید ظرف مدت زمان ۲۰ روز تعیین تکلیف شوند.

وی اضافه کرد: در جلسه امروز ستاد تسهیل استان حدود ۱۱ مصوبه از واحدهایی که نیازمند سرمایه درگردش، استمهال و تقسیط مجدد در حوزه‌های مختلف بود با همراهی بانک ها مواجه شد و مواردی هم که نیاز به کارشناسی مجدد داشت را به کمیته کارشناسی ارجاع دادیم و خروجی کارشناسی آنها نیز در ستاد تسهیل مطرح خواهد شد.

غضنفری بیان داشت: استان لرستان در اجرای مصوبات ستاد تسهیل رتبه اول را در کشور کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان اضافه کرد: کسب رتبه اول استان لرستان در ستاد تسهیل به این معنا است که قولی که در ستاد تسهیل داده می شود در عالم واقع نیز محقق خواهد شد.

غضنفری به ارزیابی ستاد تسهیل در مرداد ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: در مجموع ستاد تسهیل استان لرستان در همه مصوبات و همچنین مصوبه های اجرا شده رتبه اول را در کشور کسب کرده است.

وی با اشاره به اینکه مجموع آخرین تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی در استان لرستان پرداخت شده دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: این میزان پرداخت تسهیلات بی سابقه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: نماینده بانک ها هنگام حضور در جلسه ستاد تسهیل باید اختیار مدیریتی داشته باشند.

غضنفری با بیان اینکه دستگاههای اجرایی نباید انفعالی عمل کنند، تصریح کرد: در صورتی که مدیران دستگاه های اجرایی با خللی در مجموعه تحت پوشش وظایف خود مواجه شدند باید خودشان این مسئله را پیگیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای اقتصادی استان باید تقویت شوند، افزود: بعضی از واحدهای تولیدی در استان وجود دارد که تولید دارند اما چون بازار مصرف ندارند تولید آن ها فایده ای ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه فلسفه ستاد تسهیل بررسی مشکلات واحدهای تولیدی است، اظهار داشت: واحدی که دارای مشکل بوده برای رفع موانع موجود در ستاد تسهیل مطرح می شود.

غضنفری به وجود ابلاغیه ای در رابطه با استفاده دستگاههای اجرایی از تولیدات داخلی استان اشاره کرد و گفت: در صورتی که محصولات داخلی استان با کیفیت و مطابق با استانداردها باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.