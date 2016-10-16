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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۸:۰۱

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان:

لزوم پرهیز از موازی کاری در اجرای برنامه های حوزه جوانان

لزوم پرهیز از موازی کاری در اجرای برنامه های حوزه جوانان

زنجان-معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: باید از موازی کار ی در حوزه جوانان جلوگیری شود چرا که ارزش کار را هدر می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر،حمید رضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه کار گروه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان، افزود: متاسفانه جلسات به صورت صوری برگزار می شود بنابراین باید سعی شود جلسات به صورت عملیاتی جلو برود.

وی اظهار کرد: متاسفانه دچار جلسه زدگی و آمار زدگی شده ایم و این یک آفت است و باید جلسات خروجی عملیاتی داشته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت:باید از موازی کاری جلوگیری شود ، چرا که ارزش کار را به هدر می هد و این اصلا خوب نیست و باید از ظرفیت جوانان درهمه بخش ها استفاده شود و در همه کارها مشارکت داشته باشند.

شهبازی با اشاره به اینکه کارهای بزرگی در حوزه جوانان در استان زنجان انجام شده است، گفت: باید تدوین و اجرای طرح های بزرگ در حوزه جوانان تقویت شود و نگاه توسعه ای به استان داشته باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه جمیت هلال احمر پتانسیل خوبی برای مشارکت و حضور جوانان دارد، یاد آورشد: کارهای بسیار بزرگی در جمعیت هلال احمر انجام می شود که باید این کارها و اقدامات توسعه یابد.

شهبازی افزود: ۵۶ سمن جوانان در استان زنجان وجود دارد که پتانسیل بسیار خوبی هستند و باید از توان آنها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه سمن ها به عنوان یک ظرفیت مهم در زمینه توسعه مشارکت جوانان در زمینه توسعه استان هستند، تصریح کرد: سمن هاخود سرمایه هستند و در حال حاضر بیشترین سمن ها در بخش فرهنگی و کمترین سمن ها در بخش خیریه فعالیت دارند که باید فعالیت این سمن ها توسعه یابدچرا که سرمایه بسیار خوبی هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: جوانان ثروت استان و کشور هستندو باید از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد.

شهبازی با اشاره به اوقات فراغت جوانان، گفت: اوقات فراغت نسبت به دو دهه گذشته فرق کرده و فضا و ظرفیت همانند گذشته نیست و باید استفاده بهینه از پایگاه های اوقات فراغت کرد.

کد مطلب 3796321

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