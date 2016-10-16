لزوم پرهیز از موازی کاری در اجرای برنامه های حوزه جوانان

به گزارش خبرنگار مهر،حمید رضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه کار گروه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان، افزود: متاسفانه جلسات به صورت صوری برگزار می شود بنابراین باید سعی شود جلسات به صورت عملیاتی جلو برود.

وی اظهار کرد: متاسفانه دچار جلسه زدگی و آمار زدگی شده ایم و این یک آفت است و باید جلسات خروجی عملیاتی داشته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت:باید از موازی کاری جلوگیری شود ، چرا که ارزش کار را به هدر می هد و این اصلا خوب نیست و باید از ظرفیت جوانان درهمه بخش ها استفاده شود و در همه کارها مشارکت داشته باشند.

شهبازی با اشاره به اینکه کارهای بزرگی در حوزه جوانان در استان زنجان انجام شده است، گفت: باید تدوین و اجرای طرح های بزرگ در حوزه جوانان تقویت شود و نگاه توسعه ای به استان داشته باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه جمیت هلال احمر پتانسیل خوبی برای مشارکت و حضور جوانان دارد، یاد آورشد: کارهای بسیار بزرگی در جمعیت هلال احمر انجام می شود که باید این کارها و اقدامات توسعه یابد.

شهبازی افزود: ۵۶ سمن جوانان در استان زنجان وجود دارد که پتانسیل بسیار خوبی هستند و باید از توان آنها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه سمن ها به عنوان یک ظرفیت مهم در زمینه توسعه مشارکت جوانان در زمینه توسعه استان هستند، تصریح کرد: سمن هاخود سرمایه هستند و در حال حاضر بیشترین سمن ها در بخش فرهنگی و کمترین سمن ها در بخش خیریه فعالیت دارند که باید فعالیت این سمن ها توسعه یابدچرا که سرمایه بسیار خوبی هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: جوانان ثروت استان و کشور هستندو باید از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد.

شهبازی با اشاره به اوقات فراغت جوانان، گفت: اوقات فراغت نسبت به دو دهه گذشته فرق کرده و فضا و ظرفیت همانند گذشته نیست و باید استفاده بهینه از پایگاه های اوقات فراغت کرد.