تشکیل کمیته های سازماندهی آسیب های اجتماعی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موصلی عصر امروز شنبه در دومین جلسه کمیته زنان سرپرست خانوار ستاد فرهنگی و اجتماعی، مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان خوزستان که در سالن اجتماعات غدیر کمیته امداد امام استان برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دغدغه ها در جوامع مختلف مسائل مربوط به آسیب های اجتماعی است، اظهار کرد: پرداختن به مبحث آسیب های اجتماعی در کشور از ابعاد مختلف دارای اهمیت است تا حدی که یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری بوده و دولت هم وظیفه خود دانسته تا با ورود جدی به این بحث، راهکارهایی را برای کاهش رشد فزاینده آسیب های اجتماعی در دستور کار خود قرار دارد.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اعتیاد، حاشیه نشینی، فساد و بی بند و باری و طلاق مهمترین اولویت های آسیب های اجتماعی است که باید با بررسی آن ها به مقابله با آنها شتافت.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان بیان کرد: به علت اهمیت موضوع مقرر شده تا حوزه های مختلف در سطح ملی و استانداری ها در سطح استانی گزارش برنامه ها و سیاست های خود را به وزارت کشور ارائه دهند.

موصلی همچنین عنوان کرد: با هدف سازماندهی مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی در سطح استان کمیته هایی تشکیل شده که یکی از این کمیته ها کمیته زنان سرپرست خانوار است که مسئولیت آن به عهده مجموعه کمیته امداد امام استان داده شده و جلسات متعددی با حضور مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان و اساتید دانشگاه ها تشکیل می شود.

عضو ستاد و رئیس کمیته زنان سرپرست خانوار ستاد فرهنگی و اجتماعی، مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان خوزستان، هدف از تشکیل این جلسه را اهمیت رسیدگی به مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار و ضرورت تدوین سیاست های اصولی، منطقی و کاهش معظلات اجتماعی دانست و یادآور شد: هر چند درمان اهمیت دارد اما نگاهی که ما داریم نگاه پیشگیرانه است و باید تلاش کنیم که پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی با اولویت و جدیت بیشتری انجام شود.

وی با تاکید بر اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه گفت: با اتخاذ و پیگیری این سیاست ها ضمن به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی و ممانعت از بروز آن می‌توان هزینه‌های هنگفت درمان را در راستای ارتقای رفاه اقشار در معرض آسیب صرف کرد.

موصلی، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را گامی مهم در کاهش آسیب های اجتماعی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر ۵۸ هزار خانوار تحت حمایت دارای سرپرست زن هستند که این تعداد ۶۰ درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد خوزستان هستند.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان در پایان تاکید کرد: باید مشکلات و آسیب های اجتماعی شاخص استان به صورت دقیق و مستند در گزارش هایی جامع برای ارائه در این جلسات تبیین شود تا راهکارهایی اثربخش برای رفع آسیب ها و معضلات اجتماعی در دستور کارها قرار بگیرد.