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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۴۸

مدیر کمیته امداد خاتم خبر داد:

رشد ۲۰ درصدی خانوارهای تحت حمایت خاتم به دلیل خشکسالی

رشد ۲۰ درصدی خانوارهای تحت حمایت خاتم به دلیل خشکسالی

یزد ـ مدیر کمیته امداد شهرستان خاتم گفت: خشکسالی های اخیر باعث افزایش ۲۰ درصدی آمار خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد خاتم در سال جاری نسبت به سال گذشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، اکبر خبری مقدم با اشاره به اینکه کشاورزی و دامداری شغل اصلی مردم خاتم است، اظهار داشت: خشکسالی های اخیر تاثیر مستقیمی بر وضعیت زندگی مردم این منطقه به ویژه روستائیان و به تبع آن افزایش آمار مراجعه کنندگان به کمیته امداد را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه شهرستان خاتم از جمله مناطق کمتر توسعه یافته استان یزد است، گفت: هم اکنون دو هزار و ۲۵۷ خانوار به تعداد چهار هزار و ۳۷۵ نفر از خدمات تک و چند خدمتی این نهاد استفاده می کنند که این آمار نشان دهنده رشد ۲۰ درصدی تعداد خانوار و افزایش ۲۳ تعداد نفرات تحت حمایت در شش ماهه ابتدای سال جاری است و دلیل عمده این افزایش مددجویان، خشکسالی های اخیر در این شهرستان است.

خبری مقدم تصریح کرد: طی ۶ ماهه نخست امسال شاهد رشد ۲۱۹ درصدی خانوار و نفرات دریافت کننده خدمات موردی از کمیته امداد خاتم هم بوده ایم، در این مدت تعداد ۴۷۹ خانواده نیازمند غیر تحت پوشش در قالب هزار و ۲۴۵ نفر از خدمات موردی این نهاد در بخش های مختلف استفاده کرده اند.

مدیر کمیته امداد شهرستان خاتم افزود: ۹۷۳ خانوار تحت حمایت این شهرستان دارای سرپرست زن هستند که این تعداد خانوار هم رشد ۱۰ درصدی را نسبت به شش ماهه سال گذشته نشان می دهد.

وی افزود: طی این مدت بیش از چهار میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریال کمک بلاعوض در قالب خدمات فرهنگی، کمک معیشت، جهیزیه و کمک هزینه ازدواج، بهداشت و درمان، عمران و ساختمان به جامعه تحت پوشش پرداخت شده است.

کد مطلب 3796330

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