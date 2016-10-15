توافق شرکت کنندگان اجلاس لوزان برای ادامه تماس ها درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سرگی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه از توافق طرف های شرکت کننده در اجلاس لوزان برای ادامه تماس ها پیرامون سوریه در نزدیکترین زمان ممکن خبر داد.

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاریهای این کشور گفت که کشورهای شرکت کننده در مذاکرات چند جانبه لوزان توافق کردند که گفتگوهای خود را در آینده ای نزدیک ادامه دهند.

لاوروف در ادامه افزود که طرفهای حاضر در این مذاکرات پیرامون «موضوعات جالب توجه» و همچنین در حمایت از آغاز هرچه سریعتر فرآیند سیاسی در سوریه با یکدیگر بحث و گفتگو کردند.

وی در پایان این اجلاس که روز شنبه در شهر لوزان سوئیس برگزار گردید، گفت: در این اجلاس برخی نظرات که می تواند بر اوضاع سوریه تاثیرگذار باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص ادامه تماس ها طی روزهای آینده به امید دستیابی به توافقاتی که در حل و فصل بحران سوریه سهیم است، توافق گردید.

از سوی دیگر «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در پایان اجلاس لوزان در پاسخ به خبرنگاران پیرامون ارزیابی این اجلاس آن را «بسیار سازنده» توصیف کرد. وی همچنین از وجود تنش در اجلاس لوزان و در عین حال طرح افکاری جدید در این اجلاس خبر داد.

جان کری در عین حال افزود که هدف از این اجلاس تبادل نظر پیرامون سوریه بود و شاهد طرح صریح نظرات بودیم.

طرف های شرکت کننده در اجلاس لوزان همچنین توافق کردند که سریعا نشستی دیگر درباره سوریه برگزار کنند. در همین حال جان کری اعلام کرد که مذاکرات آینده پیرامون سوریه به منظور بررسی گام های بعدی روز دوشنبه انجام خواهد شد.

این در حالی است که برخی منابع مطلع از پایان اجلاس لوزان بدون دستیابی به نتایج قابل ذکر و ترک این اجلاس توسط شرکت کنندگان بدون صدور بیانیه مشترک خبر دادند.

گفتنی است که علاوه بر لاوروف و کری، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و همچنین وزرای خارجه ترکیه، عربستان، ایران، عراق، مصر، اردن و قطر نیز در اجلاس لوزان شرکت داشتند.