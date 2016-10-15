ادامه رایزنی برای انتخاب جایگزین وزیر ارشاد/ گزینه جدید مطرح شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ سرآغاز یک جریان خبری در کابینه دولت یازدهم بود. در آن روز خبرگزاری مهر در خبری اعلام کرد «از سال ۹۲ که حجت الاسلام روحانی بر مسند ریاست پاستور نشسته است تا کنون هر از چندگاهی اخباری مبنی بر تغییر وزیران در کابینه او شنیده می شود بطوریکه به یکی از سوال های پرتکرار نشست خبری هر سه شنبه سخنگوی دولت تبدیل شده است. حال این روزها و در حالیکه تنها ۸ ماه از عمر دولت باقی است مجددا خبرهایی مبنی بر تغییر در کابینه به گوش می رسد. طبق خبری که خبرنگار مهر کسب کرده است، برخی تغییرات و جابجایی ها در حوزه فرهنگ در دولت رخ خواهد داد.»

پس از انتشار این خبر رسانه های دیگر مشخصا اعلام کردند که این تغییر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ می دهد و قرار است علی جنتی از مقام وزارت کناره گیری کند. البته برخی رسانه ها اعلام کردند که وی قرار است از این مقام برکنار شود. این خبرها در حالی مطرح می شد که نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قویا هر نوع استعفا یا برکناری وزیر را تکذیب کرد ولی این پایان ماجرا نبود و رسانه ها باز هم به صحت این خبر پافشاری کرده و کار به رایزنی برای جایگزین جنتی رسید و نام افرادی چون سید رضا صالحی امیری، حجت الله ایوبی، احمد مسجد جامعی، مصطفی کواکبیان، حسام الدین آشنا برای جایگزینی به گوش رسید که در این بین از آشنا درباره استعفا یا برکناری علی جنتی هم سوال شد که وی گفت نه این خبر را رد و نه تایید می کنم.

گمانه زنی ها تا این لحظه همچنان ادامه دارد و با وجود دلایل مختلفی که برای این اتفاقات مطرح می شود ولی هنوز مشخص نیست که روحانی رییس دولت یازدهم درنهایت چه تصمیمی می گیرد و در نهایت این پرونده با خداحافظی علی جنتی از وزارت ارشاد بسته می شود و فردی سرپرستی وزارتخانه را تا پایان دولت برعهده می گیرد یا اینکه جنتی این چند ماه هم بر سر کار می ماند.

حال در فضای موجود و طبق آخرین خبرهای خبرنگار مهر، رایزنی ها با افراد برای پذیرش سرپرستی وزارت ارشاد تا پایان کار دولت یازدهم ادامه دارد و به تازگی مذاکراتی با محمدحسین ایمانی خوشخو انجام شده است.

ایمانی خوشخو در کارنامه خود تجربه معاونت هنری وزارت ارشاد در سه دولت را دارد.